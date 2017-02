CAN-2017 – Finale : Le Cameroun renoue avec son glorieux passé

Quinze ans que le Cameroun attendait ça : la sélection entraînée par le Belge Hugo Broos est devenue championne d'Afrique pour la 5e fois de son histoire en battant en finale l'Egypte (2-1), nation la plus titrée du continent, dimanche à Libreville.

«Je pense que dans cette salle, personne n'aurait mis un centime sur nous, et c'est bien dommage, parce qu'il aurait gagné peut-être”, avait ironisé le capitaine camerounais Benjamin Moukandjo, la veille, en conférence de presse. Et même sûrement, grâce à un boulet de canon de dernière minute de Vincent Aboubakar (88e), qui a offert la victoire à son pays au bout d'une finale totalement inattendue avant le coup d'envoi de la compétition. Les favoris du tournoi étaient plutôt la Côte d'Ivoire, tenante du titre, l'Algérie et son Ballon d'Or africain Riyad Mahrez, ou encore le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, pays-hôte. Tous trois ont été sortis dès le 1er tour.



Finale inattendue



Même à l'issue de cette première phase, ni l'Egypte ni le Cameroun n'avaient les faveurs des pronostics. Le séduisant Sénégal d'Aliou Cissé, la solide RD Congo ou l'expérimenté Ghana, qui a perdu samedi la petite finale de la compétition face au Burkina Faso (1-0, sur un magnifique coup franc à la 89e minute d'Alain Traoré), faisaient alors office de candidats plus sérieux à la victoire. Difficile en revanche d'imaginer voir en finale l'Egypte, qui a connu une longue traversée du désert après son incroyable triplé (2006, 2008, 2010) en manquant les trois dernières éditions, et qui se présentait au Gabon avec dans ses rangs 19 joueurs (sur 23) disputant leur première CAN. Et que dire du Cameroun, composé d'un effectif sans stars, rajeuni en prévision de l'édition 2019 organisée à domicile —génération incarnée par le gardien Fabrice Ondoa ou le milieu offensif Christian Bassogog (21 ans)— et amputé de plusieurs "cadres" ayant préféré rester dans leurs clubs européens? Défaits lors de ses deux face-à-face en finale contre les "Pharaons", d'abord en 1986 (0-0, 5-4 t.a.b.) puis en 2008 (1-0), les "Lions indomptables" ont enfin pris leur revanche, près d'une décennie après le dernier affrontement. Et pourtant Hugo Broos avait été largement critiqué avant le début du tournoi par les médias camerounais, deux ans avant la CAN-2019 organisée à domicile. Quelle revanche!



Encore une finale perdue pour Cuper



Pour l'Egypte à l'inverse, cette finale laissera un goût amer, celui d'être passé à côté d'un incroyable retour gagnant sur la scène continentale, après une traversée du désert de sept ans.

Essam El-Hadary, son portier légendaire de 44 ans, joueur le plus âgé de l'histoire de l'épreuve, ne réussira pas à décrocher sa 5e couronne ni à remporter une 4e finale disputée, comme son ancien coéquipier Ahmed Hassan. Son jeune second Mohamed Salah, qui avait pourtant tout fait pour offrir le trophée à son pays en signant 2 buts et 2 passes décisives sur les cinq buts inscrits par l'Egypte durant la compétition, devra attendre encore pour connaître les joies de son aîné. Mais le plus malheureux est sans aucun doute Hector Cuper, définitivement maudit quand il s'agit de jouer une finale, et toujours en quête d'un trophée majeur à 61 ans. Après trois finales de coupe d'Europe perdues coup sur coup, d'abord en Coupe des Coupes (ancienne C2, ndlr) avec Majorque en 1999, puis en Ligue des champions avec Valence (2000, 2001), le sélectionneur de l'Egypte voit l'étiquette de "Poulidor" du football s'accrocher encore un peu plus à sa peau.

Ambiance :

Explosion de joie à Yaoundé

"Comme dans un rêve": Yaoundé s'est embrasée dimanche soir dès le coup de sifflet final après la victoire du Cameroun en Coupe d'Afrique des nations contre l'Egypte (2-1), marquant la réconciliation de tout un peuple avec ses "Lions". Hommes, femmes et enfants dans la rue, bars bondés, concerts de klaxons et de casseroles, un taxi qui perd sa vitre arrière dans ce débordement de joie populaire... la capitale politique du Cameroun a célébré la cinquième victoire des Lions dans une CAN, la première depuis 15 ans, a constaté un correspondant de l'AFP, relevant la présence d'un dispositif de policiers et de gendarmes. "C'est comme dans un rêve non seulement pour le Cameroun mais pour toute l'Afrique centrale qui n'avait pas beaucoup de représentants dans cette compétition", a déclaré un supporter, Charly Alain Ndjepel. "Nous sommes surpris par cette fabuleuse performance de notre équipe", se réjouit Idriss Guépi. "Quand les Egyptiens ont marqué le premier but, je me suis dit que tout était perdu, mais nos joueurs ont été extraordinaires. C'est à peine croyable", renchérit Christelle Atangana. Peu de Camerounais misaient sur les chances de leur équipe et de leur sélectionneur belge Hugo Broos en début de compétition

Hugo Broos «est un magicien» estime Michael Ngadeu

Hugo Broos "est un magicien, il a fait renaître ce groupe", s'est exclamé le Camerounais Michael Ngadeu, qui a remporté la 5e CAN de l'histoire de son pays, à propos du sélectionneur belge des "Lions Indomptables", dimanche.

"Beaucoup ne croyait pas en lui, je l'avoue. Beaucoup de Camerounais l'ont critiqué. Quand je voyais ce qu'on disait sur lui sur les réseaux sociaux, j'avais froid dans le dos... Mais aujourd'hui, nous n'avons rien fait, c'est lui le héros du Cameroun. Les Camerounais devraient lui accorder une médaille pour ce qu'il a fait", a ajouté le défenseur international. Défaits lors de ses deux face-à-face en finale contre les "Pharaons", d'abord en 1986 (0-0, 5-4 t.a.b.) puis en 2008 (1-0), les Lions Indomptables ont enfin pris leur revanche sur leur bête noire, grâce notamment au "coaching gagnant" du technicien belge, qui a fait entrer en jeu les buteurs Nicolas Nkoulou (59e) et Vincent Aboubakar (88e). Une énorme surprise au vu d'un effectif sans stars, rajeuni, à l'image des révélations Fabrice Ondoa et Christian Bassogog (nommé meilleur joueur du tournoi), et surtout amputé de plusieurs "cadres" ayant préféré rester dans leurs clubs européens. "(Broos) a apporté cette solidarité, cette mentalité au sein du groupe.

Sa manière de parler, de donner les conseils. Il a donné à ce groupe l'amour, la joie de vivre en famille, chose qui —je n'étais pas là avant— a manqué il y a de cela bien longtemps. Avec son arrivée, toutes ces choses ont changé", a encore confié Ngadeu, auteur de deux buts dans la compétition. Grâce à son sacre acquis aux dépens de l'Egypte, nation la plus titrée dans la compétition reine du continent africain (7), le Cameroun est désormais seul en 2e position au palmarès, dépassant le Ghana (4).

Déclarations

• Hugo Broos, sélectionneur belge du Cameroun : «C'est vrai que lorsque je suis arrivé au Cameroun, j'ai dû changer des joueurs âgés, qui n'étaient plus motivés par la sélection. J'ai pris des joueurs plus jeunes. On a fait du bon travail. L'équipe n'est pas encore à son meilleur niveau. Je suis content pour les joueurs.

Ce n'est pas un groupe de footballeurs, c'est un groupe d'amis. Prendre une revanche sur des journalistes, c'est le plus stupide qu'un coach puisse faire. Je ne demande qu'une chose, j'espère que la presse camerounaise m'a compris: patience et correction. Je pense que notre relation est bien meilleure qu'il y a un an.»



• Hector Cuper, sélectionneur argentin de l'Egypte : «Je veux d'abord féliciter le Cameroun. Je ne suis pas triste parce que j'ai encore perdu une finale. Je suis désolé pour les joueurs. Je regrette seulement que nous n'ayons pas pu donner cette joie au peuple égyptien. Bon, je perds encore une finale... Je ne vais pas dire que je suis habitué, mais bon...» (NDLR: Cuper avait perdu deux finales de Ligue des champions avec Valence, et celle de la Coupe des coupes avec Majorque).



• Amr Warda (attaquant de l'Egypte): «Le Cameroun a très bien joué. C'est une grande sélection, un grand pays (du foot africain). Nous avions gagné en 2008 mais c'est le football. Nous avons fait de notre mieux. Pour les prochains tournois, nous ferons tout notre possible pour être champion de nouveau parce l'Egypte est toujours une sélection de champions.»



• Fabrice Ondoa (gardien de but du Cameroun) : «Je pense que c'était un match compliqué, un match difficile. Nous savions que cette Egypte était très dangereuse, surtout au niveau des finales. On ne sait pas ce qu'elle va faire, ce qu'elle prépare... Et du coup, elle te met un but. On pensait qu'ils allaient nous attendre mais à notre grande surprise ils nous ont pressé très haut. Dès la 2e minute, ils ont eu une occasion, après ils ont mis le 1er but. A un moment donné, que ce soit moi ou l'équipe, on a ressenti de la fatigue car on a eu un jour de repos en moins, mais avec la détermination, le courage et le cœur du “Lion’’ que nous avons démontré ce soir, c'est passé ! (Sur les remplaçants qui ont fait la différence) Quelqu'un comme Vincent (Aboubakar), il faut lui tirer un grand (coup de) chapeau. Il a décanté toutes les situations: quarts, demies et maintenant la finale.»



• Clinton Njie (attaquant du Cameroun) : «On est très contents, on est très fiers du travail qu'on a accompli depuis notre stage de préparation. (Sur le fait d'avoir renversé le score) C'est la meilleure manière de gagner une finale. Je pense qu'en première mi-temps, on a reçu un coup derrière la tête. En 2e mi-temps, on a eu des supers changements qui ont changé le match. Le groupe vivait bien, aujourd'hui c'est ça qui a fait notre force.»