Le Coin du copiste : FadhÃ©la ou le patrimoine hawzi

Nos grands artistes et interprètes qui font désormais partie du patrimoine musical laissent à ce jour des traces indélébiles dans notre mémoire qui honore en écoutant leur voix mélodieuse, leur souvenir impérissable. Ainsi en est-il de la cantatrice du hawzi, Fadhila Dziriya, considérée comme l’une des figures de proue de la musique algérienne et dont un groupe de fans voudraient célébrer le centenaire de la naissance de la chanteuse morte en 1970 dans son logis algérois après avoir tenu le haut du pavé sur la scène musicale entre concerts, tournées internationales et émissions radiophoniques. De son vrai nom Fadhela Madani, née le 25 juin 1917, notre interprète s’adonne à la chanson dès son jeune âge en imitant la grande cheikha Ben El-hadj El-Mahdi dont les q’cids l’inspirent beaucoup et rêve de devenir comme elle une diva dans une société où les femmes s’aventuraient rarement dans ce domaine acquis seulement aux hommes comme le dictait une tradition majoritairement conservatrice. Mais Fadhela a une passion qu’elle veut absolument vivre au grand jour, celle de chanter ce qu’elle apprécie, et c’est ainsi qu’elle est remarquée lors d’une émission radio animée par El-Habib Hachelaf sous le titre «Min koul fène chouiya». Une gloire de courte durée, car après un mariage précoce, selon la coutume, elle décida de tout quitter pour s’envoler à Paris pour suivre son rêve, le public maghrébin l’acclame déjà dans la capitale française et découvre son nouveau style «Aâsri» qui fait le charme de son interprétation, en 1935. Dans ce milieu propice à la création, elle fait la rencontre d’Abdelhamid Ababsa qui l’encourage à faire carrière et l’initie aux mélodies alors en vogue. De retour dans son pays, elle est vite engagée pour animer des soirées ramadanesques au Café des Sports, dans la Basse-Casbah, et intègre le groupe de Meriem Fekkaï. C’est l’époque où elle fait ses premiers enregistrements professionnels, d’abord dans le style arabo-andalou, avant de connaître un franc succès commercial avec Hbibi Malou. Elle côtoie les artistes algériens les plus en vue, comme Mustapha Skandrani, Mahieddine Bachtarzi, Keltoum et Rachid Ksentini. Le théâtre ne l’attire pas tant que ça, et revient à la chanson en s’imposant maintenant avec deux autres succès, de vrais tubes pour l’époque, Ana Touiri et Houna kanou. En pleine guerre de libération nationale, on la retrouve à l’Opéra de Paris, tout en participant avec sa sœur Goucem à la libération de son pays par la collecte de fonds. Elle est d’ailleurs arrêtée et séjournera à la prison Barberousse. Artiste confirmée et femme affirmée après l’indépendance, elle crée son propre ensemble musical, avec, entre autres artistes, Reinette Daoud dite «l’Oranaise» au violon. Elle repose au cimetière d’El-Kettar depuis 1970. Il est bon que son public se rappelle à son souvenir.

L. Graba