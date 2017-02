Rencontre avec Zehor Lemkami auteure De Tlemcen, allÃ©e des sources Ã  Khemis, vallÃ©e des BÃ©ni Snous : Un parcours palpitant

Dans le livre intitulé De Tlemcen, Allée des Sources à Khemis, Vallée des Béni Snous, Zehor Lemkami divulgue son témoignage sur les coutumes de Tlemcen et sa vision de l’Algérie durant le colonialisme français, pendant la Révolution et après le recouvrement de la souveraineté nationale. Elle précise qu’«il faut parler du jour de l’indépendance, considéré comme un jour magnifique, c’était une date glorieuse de l’Algérie. Nous avons appris à travailler et à relever le défis, chaque personne a eu à relever un défi partout où elle était». Au début de la rencontre, Mme Zehor Lemkami a fait savoir : «Je ne suis pas une écrivaine attitrée, j’ai écrit ce livre qui consigne mon témoignage sur ma vie et l’époque que j’ai vécue et les gens que j’avais rencontrés et que je trouve important de mentionner dans notre histoire, dont cheikh Bachir El-Ibrahimi, Messali Hadj et Ferhat Abbas qui sont, pour nous, des gens de haute envergure. Ils savaient s’habiller, Cheikh Bachir s’habillait selon la tradition, Ferhat Abbas portait le costume, par contre Messali Hadj était connu par sa djellaba et sa chéchia, cela vraiment impressionnait les enfants. De plus, je parlais de mon parcours à l’école et ce que j’ai fait durant mes voyages.» En ce qui concerne l’intitulé du livre, Mme Zehor Lemkami a précisé que le titre de l’ouvrage, De Tlemcen, Allée des Sources à Khemis, Vallée des Béni Snous, est dû à son attachement à sa région où elle a vécu. De plus, cette région a abrité plusieurs évènements, réputée aussi par des traditions et des coutumes qui reflètent une histoire et une existence.

Elle indique qu’elle a abordé dans le livre comment les habitants de la région célèbrent les occasions religieuses, dont le mois de Ramadhan, l’Aïd et Maoulid Ennabaoui.

«Il est important de décrire ce que j’ai vécu. J’ai vécu une période spécifique pendant la colonisation, la révolution et l’Algérie indépendante. J’ai aussi parlé des personnalités qui ont réussi dans leur parcours, celles qui ont créé des associations et des mouvements scouts, c’est pourquoi je voulais parler de cela. J’ai beaucoup appris de ces gens-là», dit-elle. Elle rappelle enfin que son livre met en lumière ses témoignages sur Tlemcen et les personnalités marquantes dans le parcours de l’Algérie, soit avant, soit ou après l’indépendance nationale.

Hichem Hamza