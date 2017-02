Adaptation de Sans voile sans remords, de Leila Aslaoui : Le rÃ©cit, richesse de la dramaturgie

Le Théâtre national algérien a abrité, hier, une conférence de presse animée par le metteur en scène Ziani-Cherif Ayad et l’auteure Leila Aslaoui autour de l’adaptation de son œuvre, Sans voile sans remords, au quatrième art. L’auteure indique que son récit relate l’histoire d’une femme ayant traversé des moments difficiles, voire tragiques.

Leila Aslaoui rapporte avoir recueilli le témoignage d’une ancienne camarade de lycée rencontrée après une longue séparation. Elles se sont croisées un certain 12 janvier 2011 à la rue Larbi-Ben-M’hidi à Alger, et, depuis, l’idée d’immortaliser le vécu de son amie se développe pour aboutir à la publication d’un récit. «Elle m’a supplié d’écrire son histoire afin de la guérir d’un lourd fardeau. Je suis très heureuse, car cette œuvre est une sorte de justice rendue à cette femme qui représente des milliers ayant vécu le même sort», a déclaré Leila Aslaoui. Le metteur en scène a mis en avant le travail chorégraphique de fond qui se fait avec El-Hadi Chrif jusqu’au 6 mars, date du début des répétitions scéniques. «Nous travaillons sur cette idée depuis 2013, nous essayons de diversifier l’écriture dramaturgique pour mettre fin à la crise du texte théâtral. C’est une manière de dire qu’il est possible d’adapter sur les planches, une histoire tirée d’un récit, roman, nouvelle ou chronique», a-t-il noté, avant de rappeler la nécessité de créer des œuvres sur la décennie noire pour devoir de mémoire. «Dans tous mes spectacles, j’ai essayé de véhiculer des émotions ressenties dans la société, je voulais parler de la décennie noire afin que nul n’oublie et pour que la jeune génération sache ce qui s’est passé afin de ne plus sombrer dans les erreurs du passé», a-t-il souligné. Ziani Cherif Ayad dit vouloir partir du point zéro pour explorer d’autres textes «non dramatiques» afin d’inventer des lectures ou des mises en espace, et les proposer au public. Il estime que cette démarche permettrait d’approfondir la réflexion tant sur le plan de la forme que du contenu, pour construire la représentation loin théâtre traditionnel. «Cette expérience consiste à travailler sur des textes inspirés du réel et réinventer le théâtre citoyen et contemporain qui participe à la vie de la cité», a-t-il encore noté. Quatre comédiens devraient se partager l’espace scénique et se donner la rime en arabe dialectal, il s’agit de Nidhal, Nesrine, Islem Abbes et Mourad Oudjia. La chorégraphie a été confiée à El-Hadi Chrif. La scénographie serait signée par Arezki Laârbi, et la traduction de l’œuvre par Nourredine Saoudi, alors que la musique serait assurée par Mahcen. Après l’annonce de neuf productions théâtrales pour l’année 2017, le directeur général du TNA, Mohamed Yahiaoui, indique que la réalisation de cette pièce a nécessité un travail de collaboration entre son établissement la coopérative El-Gosto. Il a encouragé, notamment la coproduction théâtrale.

Kader Bentounès