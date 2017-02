Tizi-Ouzou : vents, neige et grÃªle au col de Chellata : Des citoyens secourus par lâ€™ANP

Lés éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale et les services de la commune d’Illilten sont intervenus au début de la soirée, dimanche dernier, pour sauver plusieurs dizaines de personnes bloquées par la neige à l’intérieur d’une quarantaine de véhicules au col de Chellata, limite frontalière entre les wilayas de Tizi-Ouzou et Béjaia. Suite à l’alerte donnée par l’APC d’Illilten, des renforts de l’ANP, de la Gendarmerie nationale et des communes voisines, notamment Bouzeguene et Iferhenoun, se sont dépêchés sur les lieux pour dégager la route et évacuer les véhicules bloqués à hauteur de ce col culminant à plus de 1.200 mètres d’altitude, aux environs de 16h. Les rafales de vent qui soufflaient et la chute subite et importante de neige et de grêle ont piégé sur place la quarantaine de véhicules et les passagers abords.

Informé de ce blocage, le premier responsable de la commune d’Illilten, Ouramdane Azzoug, a tout de suite dépêché les engins de sa commune pour secourir les citoyens bloqués. Devant la difficulté de la tâche, le maire a lancé une alerte via son compte Facebook, tout en appelant les différents services de sécurité et ses collègues des communes limitrophes, pour dépêcher leurs engins de déneigement .

Bel. Adrar