SÃ©tif : Nouvelles chutes de neige

Il a neigé de nouveau sur les localités de la wilaya de Sétif, notamment les hauteurs de la zone nord et points culminants qui ont connu un amoncellement important, à la grande satisfaction des populations mais aussi et surtout des rangs des agriculteurs.

Après les récentes chutes, la neige qui est revenue hier, provoquant quelques désagréments au sein de ces populations montagneuses qui n’en demandaient pourtant pas tant et qui étaient heureuses de voir enfin le spectre de la sécheresse s’éloigner enfin dans une wilaya où le déficit pluviométrique a de tous temps constitué une des plus importantes contraintes.

Des intempéries annoncées qui n’ont pas été sans remettre à l’œuvre immédiatement la cellule de veille installée par le wali et composée de tous les secteurs impliqués, alors que sur le terrain les unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale et de la sûreté de wilaya se déployaient avec les unités de la protection civile et les engins des travaux publics pour apporter l’assistance nécessaire aux populations et veiller à ce que le réseau routier reste praticable .

Un réseau perturbé dans la matinée notamment au niveau du col de Takouka à plus de 1.200 m d’altitude sur la RN 75 ou de Zairi où la neige s’accumule généralement en grande quantité mais qui a été entièrement rouvert à la circulation en début d’après-midi, nous indiquent les services de la gendarmerie.

F. Zoghbi