Economie verte : Les femmes en premiÃ¨re ligne

L’hôtel Sofitel d’Alger a abrité, hier, une cérémonie de remise des certifications à une quinzaine de formateurs issus de L’Association des femmes en économie verte «AFEV», par l’Organisation internationale du travail (OIT).

Afin de rendre le contenu du cours disponible à un public plus large, cette organisation mondiale a délivré des attestations à des formateurs locaux, qui seront habilités à dispenser des cours en son nom.

Au cours de la cérémonie, il a été mis en exergue l’accompagnement et le suivi des femmes dans leur démarche d’insertion et de création de micro-entreprises qui sont mis en œuvre par l’OIT à travers son projet «Women for growth». Déployé en Algérie depuis octobre 2015, ce programme vise à augmenter le nombre de femmes chefs-d’entreprises notamment en économie verte.

Les formateurs de l’association AFEV ont eux-mêmes été formés sur les produits de l’OIT, et prévoient la multiplication de cette formation pour les femmes futurs entrepreneurs. Ce programme de formation, leur permettra de générer leur propre revenu, et de connaître les notions de base de la gestion d’entreprises.

Selon Mme Karima Bergheul les femmes algériennes chefs d’entreprises comptent bien s’approprier le concept d’économie verte et profiter des immenses opportunités d’entreprenariat qui s’offrent à elles dans les filières vertes. L’Association des femmes en économie verte (AFEV) ambitionne justement de canaliser cet intérêt et accompagner cet entreprenariat en initiant des rencontres de sensibilisation et d’information sur cette nouvelle notion de protection de l’environnement. Les modules dispensés par cette formation sont orientés principalement sur la notion de promotion de l’égalité entre femmes et hommes, la personne et la gestion de soi, et enfin l’organisation, la gestion dans son entreprise et son travail.

L’AFEV est composée de femmes et d’hommes investis de la séduisante mission de mobiliser jeunes porteurs de projets et femmes réalisatrices de ces projets vers un développement durable axé sur une économie saine pour l’environnement. Cette jeune association se veut être un espace qui regroupe des femmes et des jeunes opérant dans le domaine de l’écologie et de l’économie verte, pour la promotion des bonnes pratiques sociétales et de Développement durable. «Nous sommes convaincus que les emplois verts constituent aujourd’hui une porte de sortie possible à la crise de l’emploi que connaissent nos sociétés» nous dira Mme Bergueul qui reste persuadée que «ces emplois représentent de nouveaux gisement d’activités dans tous les domaines économiques et sont un pont vers une économie, plus respectueuse de l’environnement» renchérit la présidente de l’association.



Une formation basée sur l’apprentissage et l’interactivité



C’est donc dans ce cadre que l’OIT, a procédé à la remise de certificats aux participants aux formations des formateurs «GET AHEAD et GERME» ayant accompli avec succès leurs cycles de formations, afin qu’ils puissent mener à leur tour des sessions de formation au profit des femmes défavorisées et peu qualifiées, dans la création d’entreprise, notamment en économie verte.

La formation GET AHEAD ou aller de l’avant pour les femmes dans l’entreprise est un outil adressés aux femmes et qui vise à former sur les notions de base dans la gestion de l’entreprise, le développement de la confiance en soi et la création de l’esprit d’entreprise.

La formation GERME, est destinée particulièrement aux femmes chefs d’entreprises ayant déjà créé leur entreprise et vise ainsi à renforcer leur capacités dans le marketing et les finances, afin de leur permettre de mieux gérer leur activités et leur entreprises qui représentent leur uniques ressources pour subvenir aux besoins de leurs familles, et d’autre part améliorer, de manière durable, les performances de la micro et petite entreprise. «La méthodologie utilisée durant cette formation, une méthode à la fois de formation par l’apprentissage et interactive, qui permet aux apprenants de participer aux exercices et de jouer le rôle du chef d’entreprise, dans le but de leur apprendre les bases de gestion d’une entreprise, et aussi développer la confiance en elles et l’esprit d’entrepreneuriat. Cette formation a permis aux femmes d’améliorer leur capacité à prendre des décisions dans leur ménage et aussi leur entreprise, et les a aidé à prendre les bonnes décisions en matière de dépense et gestion de leur portefeuille», nous dira Mme Bergheul.



Afin de gérer au mieux…



Le programme de formation GERME, «Gérez mieux votre entreprise» est l’un des programmes de formation les plus anciens du BIT qui s’adresse aux jeunes entreprises. GERME a été utilisé dans 100 pays et a formé plus de 6 millions de personnes, ce qui en fait l’un des plus gros programmes de ce genre.

En Algérie, plus de 1.000 formateurs utilisent ces matériaux lors des séances d’accompagnement et des formations aux jeunes promoteurs.

Lors de cette rencontre, une représentation des femmes bénéficiaires des formations ont été honorées avec le visionnage des vidéos portant sur leurs parcours en tant que femmes entrepreneures et leurs témoignages en direct.

Le présent projet, a pour objectif d’appuyer le développement de l’entreprenariat féminin en Algérie afin de réduire l’écart hommes-femmes en termes d’entrepreneuriat, d’emploi et d’insertion économique. Ce projet, d’une durée de 12 mois, vise à soutenir les principaux prestataires de services financiers (banques, entités de microcrédits) et non-financiers (dispositifs publics, ONGs Chambres de Commerce et d’Artisanat, organisations patronales, bureau de conseils, etc, afin d’identifier les besoins spécifiques des femmes en termes de prestation de services d’accompagnement, (monitoring, coaching) et aussi en termes de produits financiers données aux femmes et veiller à l’adaptation et à l’enrichissement de leurs produits et services. Ce programme ambitionne aussi a renforcer la capacité d’au moins 40 prestataires de services à l’aide des outils BIT spécialement conçus pour l’accompagnement des femmes porteuses de projet ainsi qu’en formation en gestion d’entreprises et former entre 1.500 et 2.000 femmes entrepreneuses en création et en gestion d’entreprise. Elles bénéficieront aussi d’un suivi de la part des formateurs. Le projet s’appuie sur les travaux de l'OIT en cours dans la région, en particulier il est basé sur la dynamisation du réseau de formateurs certifiés en formation managériale et le suivi des services adaptés aux besoins et aux responsabilités des micros et petites entreprises des femmes. Il travaillera avec 10 à 20 prestataires de services, et certifiera environ 40 formateurs pour atteindre entre 1500 à 2000 femmes entrepreneurs durant la durée du projet en Algérie.

Farida Larbi