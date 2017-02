Finale de la Coupe dâ€™Afrique des Nations , Ã©gypte 1 - Cameroun 2 : Les Lions indomptables triomphent

Le Cameroun a réussi un coup splendide en remportant la 31e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, aux dépends de l’Égypte qui a réussi un grand tournoi. Les Lions indomptables méritent amplement cette consécration au vu du match plein, notamment en seconde mi-temps, qu’ils ont fourni.

Les Égyptiens ont donné le coup d’envoi de la rencontre. Ils ont de suite donné le ton, avec un gros bloc solide, avec un collectif bien huilé et une équipe bien en place. D’ailleurs, le parfait plan égyptien mis au point par le sélectionneur des Pharaons, Hector Cuper, a permis aux camarades d’El-Hadary de porter le danger dans le camp adverse dès la seconde minute de jeu, qui voit El-Saïd, bien placé et impeccablement servi par l’un des ses coéquipiers, tenter une frappe stoppée par Ondoa. L’alerte était donnée. L’Égypte s’installe dans le camp camerounais et combine tranquillement, avec un onze techniquement fort, avec une rigueur tactique de premier ordre. Après dix minutes de jeu, la rencontre s’équilibre. Les Lions indomptables parviennent à se projeter sur la surface de réparation égyptienne, grâce à un pressing exercé sur l’équipe adverse, comme demandé par Hugo Broos. La bataille s’intensifie, notamment au milieu de terrain, mais ce sont les Égyptiens qui parviennent à ouvrir le score sur une splendide action collective, qui permet à Elneny, bien lancé par Salah, de tromper la vigilance du keeper camerounais Ondoa, d’une frappe bien ajustée dans un angle pas bien fermé par ce dernier. Invaincus dans ce tournoi (2 victoires, 3 matches nuls), les partenaires de Moukandjo montrent un état d’esprit et une solidarité magnifiques, qui leur permet de continuer à se battre pour tenter de niveler la marque. Ils ne parviennent pas à le faire en première période, malgré une possession de balle nettement supérieure à celle des Égyptiens (63% contre 37%). Ces derniers se sont pourtant créé les occasions de but les plus nettes, même si elles étaient peu nombreuses. Ce n’était que partie remise, puisque Bassogog and Co reviennent encore plus déterminés en seconde période. Le Cameroun prend la direction des opérations et domine largement son vis-à-vis. Il accule l’Égypte. Les efforts des Lions indomptables finissent pas être récompensés, avec une égalisation signée Nkoulou, d’une jolie tête rageuse, reprenant un centre de Moukandjo (58’). La confiance change de camp. Les Égyptiens sont en proie au doute. Ils subissent le jeu, contrôlés nettement par les Camerounais, grâce à une domination dans l’entrejeu. Ils ont emballé cette 2e mi-temps. Salah et les siens tiennent bon et essayent de rééquilibrer le jeu, pour ne pas trop subir. Même s’ils sont dominés, ils restent bien en place et repoussent comme ils peuvent les assauts répétés des Djoum, Zoua, Siani et autres. Mais la domination des Lions camerounais a fini par payer en toute fin de rencontre. Ainsi, sur un extraordinaire exploit individuel plein de technicité, Boubakar inscrit le 2e but camerounais. Il a réussi à mettre dans le vent quatre défenseurs avant d’envoyer la balle dans les filets d’El-Hadary (89’). Hugo Broos, le sélectionneur des Lions, a flairé le bon coup en incorporant en cours de jeu Boubakar. Les Camerounais jubilent, ils sont justement récompensés. Les Égyptiens sont effondrés, même s’il faut bien le dire, ils sortent de cette CAN la tête haute. Bravo au Cameroun pour cette consécration méritée, la cinquième de son histoire. Sa dernière a été réalisée il y a 15 ans. L’Égypte demeure la sélection qui détient le meilleur palmarès africain ,avec sept coupes d’Afrique remportées, et a perdu sa 9e finale de l’épreuve continentale.

Mohamed-Amine Azzouz