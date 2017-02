LÃ©gislatives 2017 : Pour un choix souverain

Les candidats aux législatives du 4 mai prochain doivent répondre à un certain nombre de critères et de conditions strictes définis par la loi organique relative au régime électoral du 25 août 2016, et cela pour pouvoir postuler à un siège à l’Assemblée populaire nationale (APN). Le postulant à l’APN doit avoir la nationalité algérienne ; être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente ; avoir 25 ans au moins le jour du scrutin et avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé.

Dans cette élection sont exclus à la candidature, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions plusieurs fonctionnaires de l’Etat, notamment les walis, walis délégués, chefs de daïra, secrétaires généraux de wilaya, magistrats, ambassadeurs et consuls généraux. Les candidats à la chambre basse du Parlement doivent ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privatif de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires. Par ailleurs, la déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position.



Ni modification ni retrait d’une liste déposée



Selon les dispositions de la loi, une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification ni de retrait, sauf dans le cas de décès notamment d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature. Il est procédé à son remplacement par son parti politique ou dans l’ordre de classement des candidats dans la liste si le décès concerne un candidat indépendant. En cas de décès, selon la même loi, d’un candidat de la liste après le délai de dépôt de candidature, il ne peut être procédé à son remplacement. Chaque liste de candidats présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre d’une liste indépendante, doivent être parrainés soit par les partis politiques ayant obtenu plus de 4% des suffrages exprimés lors des élections législatives précédentes ou par les partis ayant au moins 10 élus au niveau de la circonscription électorale dans laquelle la candidature est présentée. Dans le cas où une liste de candidats est présentée au titre d’un parti politique ne remplissant pas l’une des deux conditions citées, ou au titre d’un parti qui participe pour la première fois aux élections ou lorsqu’une liste est présentée au titre d’une liste indépendante, elle doit être appuyée, au moins, par 250 signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée par chaque siège à pourvoir. Pour les circonscriptions électorales se trouvant à l’étranger, la liste des candidats est présentée, soit au titre d’un ou plusieurs partis politiques, soit au titre d’une liste indépendante appuyée d’au moins, 200 signatures pour chaque siège à pourvoir parmi les électeurs de la circonscription électorale concernée.



Début du retrait des documents et dépôt des dossiers de candidature



Le retrait des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature aux prochaines législatives, ainsi que le dépôt des dossiers, a commencé samedi dernier. Les partis et candidats désirant y souscrire ont un délai d’un mois, à compter de cette date, pour déposer leurs listes. Les listes en question se présentent sous la forme d'une chemise dossier comprenant "un formulaire de déclaration de candidature, une notice de renseignements individuels, des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants et les listes de candidats présentées sous l'égide d'un ou de plusieurs partis politiques ne remplissant pas les conditions édictées par l'article 94 de la loi organique relative au régime électoral, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. La remise de ces documents intervient sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature d'une lettre annonçant l'intention de constituer une liste de candidats. La déclaration de candidature "doit être accompagnée d'un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant, figurant sur la liste, comportant des pièces justificatives. Le dépôt des listes de candidats s'effectue "au niveau des services compétents de la wilaya ou pour les circonscriptions électorales à l'étranger auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale, par le candidat figurant en tête de liste ou en cas d'empêchement par le candidat figurant en seconde position contre accusé réception.

Salima Ettouahria