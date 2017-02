Forum dâ€™El Moudjahid, Le Directeur GÃ©nÃ©ral de la CACOBATPH : favoriser lâ€™interaction avec lâ€™usager

Le directeur général de la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CACOBATPH), M. Abdelmadjid Chekakri, a annoncé, hier, lors de son passage au Forum d’El Moudjahid, qu’«en raison des mauvaises conditions météorologiques enregistrées au mois de janvier, près 3.600 dossiers d’indemnisation chômage-intempérie ont été déposés auprès de nos services». Comme il a expliqué que selon les prévisions de la CACOBATPH, pour l’année 2017, «130.000 travailleurs devraient bénéficier de cette indemnité».

Le passage du directeur général de la CACOBATPH au Forum d’El Moudjahid a coïncidé avec le 20e anniversaire de la création de cette caisse (4 février 1997). Un organisme unique en Afrique et dans le monde arabe, dont la principale mission est de couvrir des secteurs précaires, en assurant des congés payés et des indemnités chômage (liés aux intempéries) à des travailleurs qui se retrouvent en arrêt de travail, pour cause de mauvais temps. Mauvais temps sous-entend neige, pluie, et, depuis juin 2016, canicule dans les wilayas du Sud, appelé cette année à une extension des régions des Haut Plateaux.

Ce 20e anniversaire est une occasion pour revenir sur ce qui a été accompli, rappeler tous les efforts consentis et aussi pour dire que la caisse se porte bien. Les chiffres ? Ils sont le meilleur indicateur. C’est donc un motif de fierté pour Abdelmadjid Chekakri de les présenter à la presse. Aussi, on apprendra qu’en 2001, les cotisations recouvrées auprès des entreprises du BTPH avoisinaient les 4 milliards 500 millions de dinars. À fin 2016, elles sont de l’ordre de 31 milliards. Le langage des chiffres est très révélateur. En ce qui concerne le nombre des entreprises en activité qui souscrivent auprès de la CACOBATPH, il est passé de moins de 30.000 à 64.000. La hausse a également touché le nombre des travailleurs qui est passé de 200. 000 à un million 142.000. L’évolution de la caisse, c’est aussi cette floraison d’agences, où, avec la finalisation du projet quinquennal de développement, la CACOBATPH sera présente dans tout le territoire national. Les chiffres, ce n’est pas ce qui manque à Abdelmadjid Chekakri. Et, justement, en ce qui concerne la prise en charge des travailleurs en termes de congés, ils sont un million de travailleurs qui ont bénéficié de cette prestation, et 160.000 ont profité de l’intempérie-chômage. Dans le chapitre indemnisation, la Caisse a déboursé 26 milliards de dinars (congés payés) et 500 millions de dinars engagés pour l’intempérie-chômage. Autre chiffre qui mérite d’être retenu, celui des 43.000 travailleurs non déclarés et 22.743 travailleurs sous-déclarés remis dans le circuit formel, après les opérations de contrôles.

Le DG de la CACOBATPH persiste et signe : la caisse se porte bien, et l’équilibre financier a été confirmé par les experts. Pour preuve, l’entreprise à souscrit à l’emprunt obligataire à hauteur de 3 milliards 180 millions de dinars. Le conférencier est revenu par ailleurs sur les dispositions de la LFC-2015, et notamment les mesures exceptionnelles proposées aux opérateurs à l’effet de s’acquitter de leurs obligations en matière de cotisations sociales en contrepartie d’une exonération de pénalités et majorations de retard. Pour réaliser cet objectif, la CACOBATPH a organisé des campagnes d’information et de sensibilisation. À cet effet, des journées d’information ont été organisées au profit des employeurs (publics et privés) activant dans les secteurs du BTPH. Au cours de ces rencontres, il a été mis sur l’accent sur la vulgarisation du dispositif de la LFC-2015. Les chiffres révélés démontrent l’engouement des employeurs. 29.932 employeurs ont bénéficié des dispositions d’annulation des majorations et pénalités de retard, soit un montant avoisinant les 4,42 milliards de dinars. Les cotisations principales récupérées auprès de 22.197 entreprises sont estimées à 2,84 milliards de dinars. Quant aux échéanciers accordés, ils avoisinent les 752. Si les mesures de la LFC ont été bénéfiques pour les employeurs, la CACOBATPH a également tiré un grand profit. En effet, elles lui ont permis de clôturer le dispositif avec des montants de recouvrements conséquents en cotisations et d’éviter de lourds contentieux. L’autre satisfaction de notre invité, le centre d’appels de la caisse. Cette structure enregistre un bilan positif. Lancé au mois de juin 2016, le «021 470 470» est mis à la disposition des usagers de la caisse. Selon le conférencier, il connaît un vrai succès. Pour preuve, le nombre d’appels (26.243) reçus entre le premier juin et le premier décembre 2016. Pour la précision, 81,84% proviennent des salariés, et 18,02 %des employeurs. Sur tous ces appels, 96,46% ont pu avoir une réponse à leur réclamation ou demande d’information au premier appel. Pour l’année 2017, la caisse compte se rapprocher un peu plus de ses usagers, vers les appels sortants, vers l’interaction avec l’usager. Par ailleurs, pour l’année 2017, il est envisagé de poursuivre l’amélioration de la plateforme téléphonique. Cela se fera en complétant l’offre de services, par l’intégration de nouveaux canaux de communication, tels que le SMS, l’e-mail... et pour rester dans le domaine des TIC, Abdelmadjid Chekakri explique que son entreprise s’est inscrite d’une façon proactive dans une démarche de dématérialisation continue des processus. Dans ce sillage, le conférencier annonce que les employeurs n’auront accès qu’à un seul portail pour la télédéclaration. Il leur suffira simplement de taper «www.tasrihatcom.dz». Il faut juste rappeler que depuis sa mise en ligne, en 2013, le portail de télédéclaration attire de plus en plus les employeurs du secteur du BTPH. Pour preuve, pour sa première année, le portail avait été destinataire de 74% des déclarations. 95% des déclarations annuelles des salaires et des salariés sont aujourd’hui transmises via ce portail.

Nora Chergui

Qu’est-ce que le régime du chômage-intempéries ?

Le régime du chômage-intempéries constitue une couverture pour l’entreprise lorsque celle-ci est confrontée aux aléas climatiques. La prise en charge de ce risque par une caisse spécifique contribue au maintien des salariés du secteur du BTPH, intervenant sur chantier, dans leur poste, ce qui empêcherait éventuellement leur départ de l’entreprise employeuse, d’une part, et, d’autre part, la protection de leur santé.



CACOBATPH, dites-vous ?

La CACOBATPH (Caisse nationale des congés payés chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique) a été créée par décret exécutif no 97-45 du 26 Ramadhan, correspondant au 4 février 1997.

Parmi ses missions :

• Procéder à l’immatriculation des bénéficiaires et de leurs employeurs.

• Assurer l’information des bénéficiaires et de leurs employeurs.

• Assurer le recouvrement des cotisations prévues par la gestion et la réglementation en vigueur.

• Contribuer à la création des œuvres sociales destinées aux travailleurs de son domaine de compétence et à leurs ayants droit.