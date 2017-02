CNAS : 90 retraitÃ©s honorÃ©s Ã  SÃ©tif

M. Tidjani Hassen Hedam, directeur général de la CNAS, accompagné du secrétaire général de la Fédération nationale

des travailleurs de la Sécurité sociale, était hier à Sétif, où il a présidé une cérémonie, à l’issue de laquelle pas moins de 90 travailleurs de cette caisse, admis à la retraite, ont été honorés.

À l’issue de cette cérémonie, qui s’est tenue au sein d’une crèche relevant de ce secteur et à laquelle ont prit part également des responsables centraux, des directeurs de wilaya de différentes caisses et des cadres de la CNAS, M. Tidjani Hassen Hedam; qui ne manquera pas de dire sa satisfaction de se retrouver dans cette wilaya historique et les sacrifices endurés par la population depuis les massacres du 8 mai 1945, dira la portée de sa présence à cette occasion parmi les travailleurs de la caisse à l’effet d’ancrer des traditions de respect et de reconnaissance à l’endroit d’hommes et de femmes qui ont accompli leur devoir et ont donné le meilleur d’eux-mêmes des années durant.

«Un parcours emprunt de sérieux, de patience et de volonté qui a permis à tous ces travailleurs de préserver cet acquis qu’est la CNAS, de servir avec abnégation le patient et s’inscrire, ainsi, dans la dynamique de stabilité du pays», dit le directeur général, soulignant la symbolique et l’impact qu’est appelée à produire cette continuité intergénérationnelle. Comme il fera état des réformes qu’a connues le secteur et la modernisation introduite qui s’est traduite par la généralisation de technologies avancées et une plus grande ouverture sur l’environnement, rappelant la nécessité d’œuvrer d’avantage pour arriver à réaliser nos objectifs sans contrepartie aucune.

Une cérémonie à l’issue de laquelle, le directeur général de la CNAS, réagissant à l’intervention des représentants locaux des travailleurs, ne manquera pas de féliciter l’état d’esprit et «la parfaite entente» qui prévalent au niveau de cette caisse entre le partenaire social et les cadres dirigeants, s’inscrivant, ainsi, en droite ligne avec les objectifs et les grandes orientations de la CNAS.

Intervenant à son tour, M. Ghalmi Mustapha, secrétaire général de la Fédération des travailleurs de la sécurité sociale, abondera dans ce même sens, félicitant tous les retraités et mettant en exergue tous les efforts accomplis au titre de la mission qui leur était assignée. Il consacrera une large part de son intervention à la continuité qui doit prévaloir entre les générations et la portée d’une telle rencontre marquée par le premier responsable de cette caisse et se veut être un maillon fort de la volonté et de la disponibilité des travailleurs.

Auparavant, M. Houideche Boualem, directeur de l’agence CNAS de la wilaya de Sétif, ne manquera pas de faire état des efforts accomplis par les travailleurs et de la symbiose qui caractérise le climat de travail au niveau de cette agence.

F. Zoghbi

M. Tidjani hassen Hedam, DG de la CNAS :

« La Caisse se porte bien »

«Concernant l’équilibre financier de la caisse, je puis vous affirmer que l’année 2016 a été une année record dans le cadre du recouvrement des cotisations des assurés sociaux, et cela va en droite ligne avec la loi de finances complémentaire de 2015, où nous avons atteint 1.047 milliards de dinars pour l’année 2016. C’est un niveau de performance égalé par rapport aux années où il y a eu un rappel et une revalorisation de salaires. Ce qu’il faut savoir, c’est que la Caisse nationale des travailleurs salariés se porte très bien, cela veut dire que nous couvrons, grâce aux cotisations des assurés sociaux, toutes nos dépenses en matière d’assurance sociale et tous les risques pris par la Caisse, sachant que la CNAS en Algérie couvre tous les risques et nous sommes un des systèmes de protection sociale les plus performants dans le monde ; nous égalons même les pays développés. Nous arrivons non seulement à couvrir nos besoins, et nous arrivons dans le cadre de l’entraide intercaisses, tel que cela a été décidé par les plus hautes instances des pouvoirs publics pour pérenniser les retraites et les pensions de nos retraités. Dans ce contexte, la CNAS intervient pour pérenniser notre système dans le cadre de la solidarité intercaisses», a-t-il précisé.

F. Z.