Parti de lâ€™Ã©quitÃ© et de la proclamation : Boycott, la fausse solution

La présidente du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP), Naima Salhi, a estimé que le boycott des élections «est une mauvaise opération où le citoyen est la première victime». Animant un meeting à la maison de la culture «Mouloud Kacim Nait Belkacem», Mme Salhi considère que le boycott des élections est «le premier signe du désordre et de l'arrêt du processus de développement, outre qu'il répand la corruption», avant de soutenir que le citoyen qui «boude les élections pourrait être, de manière indirecte, à l'origine de l'émergence d'une idéologie extrémiste.» Et d'enchaîner : «celui qui aime son pays et cherche le bien pour sa société doit voter». La présidente du PEP a réitéré la disposition totale de son parti à prendre part aux prochaines législatives, affirmant que sa formation politique «n’est pas séduite par la pratique politique néfaste qu'est le boycott.» Naima Salhi a appelé les jeunes à être «vigilants vis-à-vis du complot visant à saper son patriotisme et à affaiblir ses ambitions et ses capacités, sous couvert de la mondialisation ravageuse et l'ouverture électronique nuisible à la religion, à l'identité, à l'authenticité, à la morale et à la souveraineté», affirmant que les jeunes doivent assumer des responsabilités politiques.

Elle a ajouté que la classe politique «doit prendre ses précautions et assumer sa responsabilité devant le peuple en l'éclairant et en œuvrant à renforcer les rangs des Algériens au lieu de les désunir» et à proposer des programmes politiques pour relancer l’économie nationale et diversifier les sources de revenus comme alternatives aux hydrocarbures. La présidente du Parti de l’équité et de la proclamation a installé, en marge de ce meeting, Mohamed Tebboul, coordinateur du parti dans la wilaya de Tissemsilt.