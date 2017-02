Union des forces dÃ©mocratiques et sociales : Lâ€™option de la participation

Le parti de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS) a décidé, lors de son premier congrès, de participer aux élections législatives prévues le 4 mai prochain. Les congressistes ont cautionné à la «majorité écrasante» la décision de participation qui vise, selon le communiqué final, à «concrétiser le principe d'être au service du citoyen et de contribuer à l'édification de l'État des institutions».

Les participants ont renouvelé la confiance en la personne de M. Noureddine Bahbouh, pour un deuxième mandat au poste de secrétaire général du parti de l'UFDS, «créé en février 2012». Dans une déclaration à la presse, à l'issue de son plébiscite, M. Bahbouh a qualifié de «souveraines» les décisions du premier congrès, notamment en ce qui concerne la participation aux prochaines législatives, s'engageant à œuvrer à l'«application de toutes les décisions adoptées par le congrès». Après avoir appelé la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) à s'acquitter de son rôle pour garantir l'intégrité des prochaines échéances électorales, le SG de l'UFDS a exhorté les militants du parti à «se mobiliser» pour réaliser des «résultats positifs», lors de ces élections et «participer à l'édification de l'État des institutions». M. Bahbouh a indiqué en outre que la Direction du parti «examinera ultérieurement» l'éventualité de conclure des alliances avec d'autres formation politiques dans certaines wilayas, précisant que «l'Algérie d'aujourd'hui a besoin de toutes les forces politiques et l'élite de ses enfants pour contribuer au changement réel et effectif».

À cette occasion, le SG de l'UFDS a valorisé «les énormes sacrifices consenties par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et toute les forces de sécurité pour préserver la sécurité des frontières, sauvegarder la stabilité et faire face aux menaces terroristes».