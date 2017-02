Parti des travailleurs : Consolider le processus dÃ©mocratique

«La participation du Parti des travailleurs aux prochaines élections législatives vise à consolider le processus démocratique et à montrer que les solutions existent», a affirmé, à Khemis Miliana (Aïn Defla), la SG de cette formation politique, Louisa Hanoune.

Animant un meeting à la salle des fêtes de la ville, Mme Hanoune a soutenu que les élections du 4 mai prochain seront «différentes» de celles qui les ont précédées, observant toutefois que le changement escompté est tributaire de la «rupture» avec les pratiques qui ont conduit à la «déconfiture». Selon elle, même si ces élections «ne constituent pas une fin en soi», il n’en reste pas moins que ce rendez-vous offre à son parti l’opportunité de rappeler sa philosophie basée notamment sur la restitution de la parole au peuple et la séparation des pouvoirs. Mme Hanoune a, à cette occasion, fait savoir que son parti respectait le choix de chaque formation politique quant à sa participation ou non aux prochaines élections. «Nous respectons la volonté des uns et des autres de prendre part à ces élections ou à les boycotter», a-t-elle dit. Evoquant la situation économique du pays, elle a soutenu que «le marasme qui la caractérise est davantage lié à certaines pratiques qui, sous couvert de renfort porté à l’investissement privé, ont été à l’origine de pertes évaluées à des centaines de milliards de dinars». «Les revenus du pétrole ont certes diminué, mais il n’en demeure pas moins que des pratiques mafieuses à l’image de la surfacturation ou des crédits non remboursés exacerbent la situation compte tenu du fait qu’elles causent un préjudice financier «inestimable», a-t-elle martelé. Se félicitant que le gouvernement ait décidé d’interdire l’importation des agrumes, elle a rappelé qu’au lendemain de l’indépendance, l’Algérie exportait des oranges à bien de pays européens, émettant le souhait de voir cette décision «booster» la production locale et influer (à la baisse) sur la cherté des fruits sur le marché national. Pour la première responsable du PT, la volonté du gouvernement de substituer la rente pétrolière par l’agriculture et l’industrie laisse «sceptique», affirmant que cet objectif nécessite la mise en place de mécanismes économiques «rigoureux». Parlant du terrorisme à l’échelle mondiale, elle a estimé que ce dernier s’intensifie à la faveur de la crise vécue par le capitalisme, faisant remarquer que les «précarités sociales» prédisposent souvent à ce phénomène. Commentant les résultats de l'élection présidentielle américaine, elle a soutenu que «le fait que la Californie ait demandé son autonomie des USA dont de nombreux magistrats refusent d’appliquer les décrets du président élu, est révélateur à plus d’un titre».