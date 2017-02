Formation professionnelle : Faciliter lâ€™emploi des jeunes

«Il est absolument nécessaire de réorganiser la formation et l’enseignement professionnels, pour les adapter aux besoins et à l’évolution de la sphère économique, en particulier», a déclaré, hier, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.

M. Mohamed Mebarki qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale a relevé que «la stratégie du Gouvernement, en ce sens, repose, en fait, sur deux démarches essentielles et complémentaires. Il s’agit d’abord de réaliser une adéquation entre la formation et l’emploi aux fins de faciliter l’emploi et l’employabilité des jeunes formés» mais aussi de faire en sorte qu’il y ait une meilleure concordance entre la formation et les besoins en ressources humaines qualifiées pour le secteur économique et les activités de développement socio-économique, de façon générale.

Cela induit, poursuit le ministre, un certain nombre de politiques et de démarches, avec l’entreprise, en particulier. Pour ce faire, et dans l’objectif d’optimiser la mise en œuvre de cette stratégie, il question de réaliser des partenariats.

La stratégie se développe également, à travers l’ensemble des moyens menés actuellement ainsi que l’organisation pédagogique et technique pour prendre en charge la demande sociale en formation professionnelle. L’objectif est d’être présent —et de façon équilibrée— sur l’ensemble des régions du pays et de permettre aux personnes désireuses d’accéder à la formation professionnelle de réaliser leurs ambitions.

M. Mohamed Mebarki insiste par ailleurs sur toute l’importance de faire la différence entre la formation professionnelle et l’enseignement professionnels. Il signale à ce propos que la formation professionnelle c’est la préparation aux diplômes à l’image du CAP, de celui de maîtrise et de techniciens et techniciens supérieurs. Pour tout dire, «la formation professionnelle fonctionne très bien et répond aux besoins et à la stratégie du Gouvernement en ce sens», déclare le ministre. Cela dit et en ce qui concerne l’enseignement professionnel, le ministre a affirmé «qu’il n’y plus d’enseignement technique dans notre pays depuis qu’il a disparu de l’éducation nationale pour diverses raisons».

Poursuivant ses propos, M. Mebarki annonce qu’après avoir défendu et présenté un dossier au niveau du Gouvernement, il a été chargé par le Premier ministre de réorganiser ce cursus et qu’une commission représentant son ministère, ceux de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Fonction publique avait été constituée pour réfléchir aux moyens devant permettre de le rendre «plus attractif pour permettre aux élèves d’avoir un choix supplémentaire, en l’occurrence, celui de l’enseignement professionnel».



« Des diplômes ont été délivrés à pas moins de 240.000 personnes qualifiées »



Par ailleurs, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels rejette, et avec force, l’idée selon laquelle la formation professionnelle constituerait une sorte de «réceptacle de l’échec scolaire». M. Mebarki rappelle, ici, que le secteur qu’il dirige reçoit, chaque année, quelques 650.000 «apprenants» aussitôt versés dans l’apprentissage de diverses spécialités. Il indique, également, que «des diplômes ont été délivrés à pas moins de 240.000 personnes qualifiées».

Remarque importante, à retenir, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels travaille en partenariat avec plusieurs secteurs de manière à dédier des centres et des instituts de formation professionnelle pour des bassins industriels comme Constantine où la mécanique est très développée ou Sidi Bel Abbès et Bordj Bou Arreridj pour l'électronique et Oran pour la maintenance automobile.

Il est souligné également que des centres d'excellence ont été développés dans sept wilayas où le potentiel agricole est important. Des centres d'excellence sont dédiés également à l'industrie, aux travaux publics, au bâtiment et aux TIC. Le ministre fait remarquer, d’autre part, que les offres de formation en administration ont diminué, alors que la formation dans le domaine des TIC et des énergies renouvelables, sont pour leur part «de plus en plus développées». Evoquant la nomenclature des spécialités, le ministre a révélé que la liste recèle pas moins de 440 spécialités, lesquelles sont définies en partenariat avec les utilisateurs (ministères, entreprises), et ce, pour répondre à la politique du gouvernement en matière de développement économique et des entreprises.



Renforcement des spécialités recherchées sur le marché de l’emploi



La rentrée professionnelle aura lieu, pour rappel, le 26 février courant. Cette deuxième session sera marquée, il faut le dire, par le renforcement des spécialités recherchées sur le marché du travail contre une légère baisse de postes offerts pour la branche technique administrative et de gestion, comme révélée par les services du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. En effet, la rentrée de février sera caractérisée, selon cette même source, par une «légère baisse des postes offerts pour la branche technique administrative et de gestion, qui représente 12% de l’offre globale face à la branche bâtiment et travaux publics (16%), les branches artisanat traditionnel et hôtellerie tourisme (13%) et les branches liées à l’industrie (plus de 22%)». Pour ce faire, le programme de formation prévoit 350 spécialités couvrant les 22 branches professionnelles, avec pour but l’adaptation de la formation aux besoins du marché.

L’on notera qu’en ce qui concerne les secteurs de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, par exemple, pas moins de 8.500 nouveaux postes de formation sont prévus. Ces postes viennent ainsi «renforcer les 16.000 occupés à l’occasion de la rentrée de septembre 2016, soit un total de 24.500 postes de formation».

L’artisanat et hôtellerie tourisme vont être, eux également, renforcés par 19.000 nouveaux postes, pour atteindre ainsi un total de 56.300 postes de formation avec ceux déjà ouverts lors de la dernière session.

Pour les filières industrielles, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels prévoit 32.800 nouveaux postes, qui viennent s'ajouter aux 48.135 autres formations ouvertes en septembre dernier. Il est attendu notamment 1.364 nouveaux postes de formation pour les métiers de l’eau et de l’environnement, 94 autres pour les énergies renouvelables et 535 postes pour la télécommunication, apprend-on de même source. Le secteur du bâtiment et travaux publics s’est, pour sa part, vu doter de 23.309 nouveaux postes, représentant 16,08% de l’offre globale.



Les centres d’excellence ont accueilli un effectif global de 4.000 stagiaires



Le ministère qui souligne que la rentrée de février 2017 est «complémentaire» à celle de septembre 2016, met en avant que cette rentrée «permet de renouveler les sections ayant achevé leur cycle de formation et offre une seconde opportunité aux candidats n’ayant pu s’inscrire lors de précédente rentrée». L’objectif assigné est «la poursuite de la concrétisation des objectifs fixés par le secteur dans son plan d’actions 2015/2019 notamment en matière de programmation des spécialités décidées prioritaires, la décentralisation des spécialités très demandées par les jeunes et la réduction du nombre de section dans les spécialités n’offrant pas suffisamment d’opportunité d’emploi, telles que la comptabilité, opérateur micro-informatique et la coiffure».

Il est question également de consolider la programmation des formations dans le domaine des énergies renouvelables et la poursuite de la programmation des formations dans les centres d’excellence dédiés aux métiers de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire.

Soraya Guemmouri