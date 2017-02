Production dâ€™agrumes : Une rÃ©colte record

«Une production record d’agrumes est attendue pour cette saison. Les pronostics du secteur tablent sur une récolte de près de 13 millions de tonnes d’agrumes», a-t-on appris auprès du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

En effet, le ministère indique que les nouvelles techniques utilisées par les agriculteurs, aidés par des techniciens et des ingénieurs agronomes, ont permis d’améliorer substantiellement la production de cette année. Ces nouvelles techniques, qui consistent à augmenter la production, devraient être généralisées à l’ensemble des régions du pays afin de booster davantage la production d’agrumes.

Il faut dire qu’au vu de l’abondance des oranges, citrons, mandarines et autres pamplemousses sur les étals des marchés, le citoyen a assisté à une baisse conséquente de leurs prix. Le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a indiqué récemment que la production nationale d’agrumes a enregistré une hausse de 30%, comparativement à l’année écoulée. «On signale une grande disponibilité des agrumes, durant cette saison, sur le marché, contrairement aux années précédentes, durant lesquelles la récolte était épuisée au bout d’un à 2 mois», a-t-il dit.

Le SG de l’UNPA a également relevé une «augmentation progressive de la production maraîchère et fruitière nationale», grâce «aux efforts consentis par l’État au profit de ce secteur d’importance», signalant «la mise au point d’un nouveau programme par le ministère de tutelle, prévoyant le renouvellement des arbres ayant dépéri, au même titre que les espèces accusant un manque en Algérie», a-t-il expliqué.

La plaine de la Mitidja, s’étalant sur les wilayas de Blida, Tipasa, Boumerdès et Alger, est classée leader national en matière de production d’agrumes.

La commune d’Oued El-Alleug est le premier producteur national d’agrumes, avec une récolte prévisionnelle estimée à 500.000 quintaux pour la campagne agricole 2015-2016.

Plus de 6.840 agriculteurs activent au niveau du verger agrumicole de cette localité, s’étendant sur une surface de 2.878 ha, répartie entre 161 exploitations agricoles collectives, 94 exploitations individuelles et 2 fermes-pilotes.

Pour ce qui concerne la région d’Alger, une production de 890.000 quintaux d'agrumes est attendue en 2017, dont 40% ont déjà été réalisés.



Le ministère déplore le manque d’usines de transformation d’orange et de mandarine



Le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya d'Alger, Bouaziz Noui, avait indiqué, pour sa part, que la prochaine production propulsera Alger au rang de 7e plus grande wilaya productrice de cette catégorie de fruits. Il est important de souligner que les agriculteurs sont encouragés pour investir dans ce créneau, notamment après la décision du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, qui a donné des instructions pour l’interdiction de l’importation de toute sorte d’agrumes durant la période de récolte.

Le ministre a mis l’accent sur la nécessité de réduire la facture des importations vu la disponibilité de produits locaux de même qualité, insistant sur l’impératif respect des normes concernant les produits importés. Il a insisté sur l'impératif de fixer des normes rigoureuses concernant les produits importés, notamment les produits électroménagers, électroniques et autres produits de large consommation. Le responsable a, d’ailleurs, accordé un délai d'un mois pour définir ces normes, précisant qu’elles seront appliquées à l'avenir en matière d'importation.

De son côté, la Banque d’Algérie a instruit les différents établissements financiers de suspendre toute domiciliation bancaire de toute opération d’importation de ces produits.

Pour les producteurs, cette instruction du ministre constitue une opportunité supplémentaire pour écouler avec moins de difficultés leurs produits sur le marché national.

Toutefois, on déplore au ministère de l’Agriculture, le manque d’usines de transformation de l’orange et de la mandarine, notamment, surtout après la production record de cette année. En ce sens, il est demandé aux entreprises spécialisées dans l’industrie alimentaire et de la transformation de doubler leurs capacités de production pour les adapter aux besoins du marché, et absorber, ainsi, le surplus de la production d’agrumes enregistré cette année.

Il y a lieu de signaler que l’Algérie compte une superficie globale de 66 millions d’hectares d’agrumes, qui a produit 12 millions de quintaux en 2015. La wilaya de Blida fournit 40% de la production nationale d’agrumes, soit 4,4 millions de quintaux. Le pays a importé en 2015 d’Espagne, du Maroc et d’Égypte pour 11 millions de dollars d’agrumes, selon les chiffres fournis en février 2016 par le président de la Chambre d’agriculture de la wilaya de Blida, Medjadji Tahar.

En effet, les importations de l’Algérie se chiffraient à 46,72 milliards de dollars en 2016, contre 51,7 milliards de dollars en 2015, en baisse de seulement 9,62%, selon un récent bilan des Douanes. Un chiffre qui demeure loin de l’objectif tracé par l’Exécutif, de l’ordre de 15% de réduction de la facture globale des importations sur l’exercice 2016.

Sarah A. Benali Cherif