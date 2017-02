M. Hamid Grine Ã  BÃ©jaÃ¯a : Â« AmÃ©liorer la diffusion rapide de lâ€™image et du son Â»

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a fortement insisté, hier à Bejaïa, sur la nécessité d’améliorer l’installation des équipements de diffusion radiophonique et télévisuelle afin d'assurer aux médias nationaux une meilleure et rapide diffusion, ainsi qu’une pénétration plus grande sur l’ensemble du territoire national.

Intervenant à l’occasion d’une visite de travail dans la wilaya de Bejaia, le ministre a réitéré la volonté des pouvoirs publics d’assurer une couverture massive du territoire national, mettant en avant, pour se faire, le projet, confié à Télédiffusion d’Algérie, qui vise une couverture de l’ordre de 95 % dès cette année et le reste devant suivre en 2018. "1.500 émetteurs FM sont prévus" dans ce contexte, a annoncé pour sa part le directeur général de TDA, Chawki Sahnin, soulignant que le contrat d’acquisition de ces équipements est déjà signé et que leur installation débutera dès leur réception. Passant en revue le relais de diffusion, installé à Gouraya sur les hauteurs de Bejaïa, le ministre a indiqué que deux autres émetteurs, d’une puissance de 2 KW, seront bientôt installés sur le site pour assurer la couverture de six chaînes et renforcer la puissance actuelle adaptée seulement pour la couverture de la TNT et la radio locale. Au plan de la wilaya, il est retenu, à terme de ce projet étalé sur une période de 18 mois, 84 émetteurs. Profitant de cette visite, le ministre a par ailleurs procédé à l’inauguration d’une placette au cœur de la localité de Melbou, à 35 km à l’est de Bejaia, aménagée en hommage à feu Mohamed Abderrahmani, ancien directeur du quotidien El Moudjahid, assassiné par des terroristes en mars 1995. Le lieu, conçu en un espace de rencontre et de détente, abrite, de surcroît, une stèle à l’effigie du journaliste qui aura marqué de son empreinte et son engagement la profession. "Il évoque le courage, la sincérité et l’amour", a opiné le ministre qui, non loin de là, a aussi inauguré une bibliothèque communale, agréablement conçue et enrichi déjà avec un lot d’ouvrages de grande valeur. Se félicitant de cette réalisation, M. Grine, a décidé de l’enrichir davantage en lui offrant un lot de livres, issu d’une bibliothèque privé ainsi que d’un ensemble d’équipement informatique.