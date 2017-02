AlgÃ©rie - Allemagne : Renforcement de la coopÃ©ration

M. Abdelkader Ouali, ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, a reçu en audience l’ambassadeur d’Allemagne Michael Zenner.

Cette audience a permis de passer en revue l’état de la coopération bilatérale en matière de ressources en eau et d’environnement et d’examiner les possibilités de la promouvoir pour la hisser au niveau des relations politiques qui existent entre l’Algérie et l’Allemagne.

A cette occasion, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement et son hôte ont évalué les projets en cours d’exécution en matière d’eau et d’environnement et examiné la possibilité de renforcer la coopération algéro-allemande en matière de formation et d’expertise.