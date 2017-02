Libre dÃ©cision

« C'est aux Libyens de décider ce qui est bon pour eux. La communauté internationale ne devrait que soutenir ces décisions », a déclaré hier le maréchal Khalifa Haftar au Journal du Dimanche. En affirmant cela à un média français, le maréchal conforte la position adoptée par l’Algérie pour le règlement de la crise libyenne. En effet, Alger a toujours affirmé par la voix de ses dirigeants et responsables que la solution politique, seule à même de mettre un terme à cette crise, « ne doit pas être imposée mais doit émaner des Libyens eux-mêmes dans le cadre d'un dialogue impliquant toutes les parties libyennes concernées ». L’Algérie, du reste, œuvre inlassablement en vue d'encourager les parties libyennes à atteindre un accord consensuel qui puisse permettre à ce pays de se doter d'institutions fortes pour combattre le terrorisme et le crime organisé. Il n’y a pas de raisons pour que les Libyens échouent à atteindre cet objectif et aller dans ce sens d’autant, ne cesse-t-on de souligner, qu’ils « ont les capacités de reconstruire leur pays ». Mais pour ce faire, il faudrait aussi que certaines parties, soucieuses avant toute chose de leur agenda et de leurs intérêts économiques évitent de s’interférer et de s’ingérer dans les affaires des Libyens. « La communauté internationale ne comprend pas la réalité de la situation. Elle dispose d'informations erronées et s'appuie dessus pour prendre des décisions inapplicables, mauvaises », a estimé pour sa part le maréchal Haftar. Est- ce à dire qu’il faille remettre en cause l’accord politique du 17 décembre 2015 signé sous l’égide de l’ONU ? Pour l’heure l’une des rares certitudes est que le processus politique onusien tarde à être mis en œuvre et que ce retard fait courir à la Libye de nouveaux risques. Pour éviter qu’un tel scénario ne se produise et prenne forme, il est urgent de rassembler toutes les factions libyennes autour d’une même table. Une opportunité qui leur permettra de discuter de « manière franche, sincère et loyale de l’avenir de leur pays ». D’autant que, et c’est la seconde certitude dont sont convaincus les pays voisins de la Libye et tous ceux qui sont membres de l’Union africaine, il ne peut y avoir de solution militaire à la crise libyenne. La seule envisageable et recommandable est celle qui privilégie le dialogue inter-libyen. Le maréchal Haftar se dit prêt à rencontrer le Premier ministre Faïz el Sarradj. Ce dernier avait de son côté fait état d’une prochaine rencontre avec Haftar. La tenue d’une telle réunion permettra d’avancer sur le chemin de la réconciliation nationale.

Nadia K.