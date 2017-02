En raison des vents violents : Les vols vers Alger dÃ©routÃ©s

Les vols domestiques et internationaux à destination d’Alger sont déroutés sur Annaba, Constantine et Oran suite aux vents violents qui soufflent sur la capitale, a-t-on appris hier auprès d’Air Algérie. «Pratiquement tous les vols prévus en atterrissage sur l’aéroport d’Alger sont déroutés là où il y a moins de vents, c’est à dire vers Annaba Constantine et Oran», a précisé une source à Air Algérie, ajoutant que même les vols des autres compagnies aériennes sont concernés par cette mesure. Cet après-midi, les vols Lyon-Alger, Paris-Alger ainsi que d’autres vols domestiques ont dû atterrir aux aéroports de Constantine et Sétif, indique la même source. Un bulletin météorologique spécial (BMS) un prévu des vents forts d’une vitesse de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser localement 80 km/h sur plusieurs wilayas de l’Est, de l’Ouest et du Centre du pays et ce à partir de dimanche matin.



Incident survenu à un ATR assurant la liaison Alger-El Oued



Un avion ATR d'Air Algérie, assurant la liaison Alger-El Oued avec 64 passagers à bord a connu hier vers 13 heures un incident survenu juste après son atterrissage, sans faire de blessés, apprend-on auprès de cette compagnie aérienne.

"L'ATR vol AH 6252 Alger-El Oued, avec 64 passagers à bord, a connu un incident survenu après son atterrissage suite au cisaillement de la roue avant ce qui a causé l'éclatement d'un pneu et la perte de contrôle ", a indiqué une source d'Air Algérie en assurant que l'incident n'a fait aucun blessé.

L'avion a ainsi été "bloqué sur piste", selon la même source. "Le dommage du train d'atterrissage a été identifié comme cause de l'incident" alors qu'Air Algérie a demandé une expertise pour en "connaître la cause réelle", poursuit-on de même source.