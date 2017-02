Le chiffre du jour : Short-list de 62 entreprises

Le ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville a établi une short-list d'entreprises, pour une durée de 3 ans, en présélection nationale et internationale restreinte pour l'étude et la réalisation des cités d'habitat intégrées (de 2.000 à moins de 5.000 logements) et des équipements d'accompagnement. La short-list est composée de 62 entreprises : 10 entreprises algériennes, 6 filiales de firmes étrangères de droit algérien (4 turques, 1 italienne et 1 chinoise) et 46 entreprises étrangères (24 turques, 15 chinoises, 2 syriennes, 2 iraniennes, 1 portugaise, 1 indonésienne et 1 indienne).