Mostaganem : Une usine de production de plaques mÃ©talliques

Une usine de production de plaques métalliques sera réalisée dans la wilaya de Mostaganem pour une production de 500.000 tonnes/an, a annoncé le wali de Mostaganem.

Ce projet, a indiqué à l'APS Abdelwahid Temmar, sera réalisé dans la zone industrielle de Bordjia, dans la commune de Hassiane, en partenariat entre le groupe "Mehri" et un groupe chinois. Le terrain a été choisi sur une aire de 10 hectares et les procédures administratives sont en cours pour que le projet soit concrétisé cette année, a ajouté le wali. En outre, M. Temmar a annoncé qu’une réunion est prévue avec le groupe turc "Tocialy" pour déterminer la nature d'un projet à réaliser dans la zone industrielle de Bordjia, sur une superficie de 670 ha, dans le cadre de l’extension de son activité. Le groupe Tocialy a investi dans la commune de Bettioua, dans la wilaya d'Oran, à travers le complexe d’aciérie qui regroupe deux unités de production, la première est entrée en production en 2013.

Une usine de montage de véhicules de marque allemande "BMW" sera réalisé dans la wilaya de Mostaganem en partenariat algérien (groupe Mehri), émirati et allemand, a ajouté M. Temmar qui a signalé que le projet, qui sera concrétisé dans la zone industrielle Bordjia, est en phase de préparation du dossier commercial et d'achèvement des études et que les travaux seront lancés le premier semestre de l’année en cours.

La plus grande usine en Afrique de production de carrelage sera réalisée en partenariat avec la société espagnole "Alcon", a-t-il encore fait savoir indiquant que le projet est en phase d’achèvement des études et de choix du terrain. Abdelwahid Temmar a affirmé que plus de cent projets d’investissement seront réalisés dans la wilaya de Mostaganem, en majorité dans la nouvelle zone industrielle de Bordjia dans la commune de Hassiane. Ces projets, en phase de réalisation et de mise en service, contribueront à la création de postes de travail au profit des jeunes de la wilaya, a-t-il souligné, estimant que 2017 est l’année de la concrétisation des projets d’investissement dans la wilaya.

Par ailleurs, la préparation des assiettes foncières est en cours, ainsi que l’achèvement des études pour la création de zones d’activités dans chaque daira afin de diversifier l’investissement, encourager la petite et moyenne entreprise (PME) et créer une valeur ajoutée aux collectivités locales et des emplois aux jeunes, a ajouté le wali de Mostaganem.