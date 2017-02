Ecole de formation de chauffeurs de taxi : Ouverture prochaine Ã  Oran

Une école de formation de chauffeurs de taxis professionnels sera ouverte prochainement, à Es-Senia, au siège de l’Entreprise de transport urbain d’Oran (ETO), a-t-on appris dimanche du directeur. Des sessions de formation seront sanctionnées par un diplôme de brevet professionnel pour le transport des personnes et des marchandises, en application de la décision de la tutelle, a déclaré à l’APS, Fawzi Berber, indiquant que la première session touchera 150 personnes. Une école de conduite de catégorie D (transport en commun de voyageurs) sera ouverte également prochainement, au niveau de cet établissement. Elle disposera de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour offrir une formation de qualité au profit des candidats, a ajouté le même responsable.

Par ailleurs, Fawzi Berber a ajouté que les zones dépourvues de moyens de transport urbain et suburbain seront desservies par de nouvelles lignes dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme de location de bus, applicable la semaine prochaine.

L’ETO avait loué une centaine de bus pour renforcer ses lignes existantes et lancer de nouvelles afin de répondre à la forte demande des usagers.