6e RÃ©union de la Commission mixte algÃ©ro-allemande : Hisser les relations bilatÃ©rales vers lâ€™excellence

Les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Allemagne ont connu, ces derniers temps, une amélioration constante. Plusieurs responsables allemands et hommes d’affaires ont exprimé à maintes reprises leur réel souhait d’investir davantage en Algérie, notamment dans les secteurs hors hydrocarbures. Ce développement traduit l’intérêt des deux parties pour une coopération accrue et diversifiée. D’ailleurs, la tenue cette année à Alger les 21 et 22 février 2017 de la 6e réunion de la Commission économique mixte algéro-allemande confirme encore une fois l’importance accordée pour améliorer cette coopération. Cette rencontre sera présidée par le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, M. Abdessalem Bouchouareb, et le secrétaire d'État du ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie (BMWi), M. Matthias Machnig. À l’issue de cette réunion plusieurs questions liées notamment à l’économie seront certainement soulevées. Elle tendra également à examiner les décisions qui ont été prises à l’occasion de la 5e commission mixte. Aussi cette réunion sera une opportunité pour approfondir les échanges entre les deux pays surtout que l’Allemagne est considéré comme un partenaire stratégique pour notre pays et elle permettra de nouer des relations de partenariat durables et diversifiées et basées sur le transfert de la technologie surtout en ce qui concerne les secteurs où il existe une possibilité d’intégration importante. Lors de la 5e réunion tenue en 2015 dans la capitale allemande Berlin, le ministre de l'Industrie et des Mines a salué l’excellente qualité de la coopération avec les partenaires allemands, en particulière dans le domaine de l'industrie où l'expérience de reconstruction de la plate-forme mécanique avec les firmes allemandes commence à porter ses premiers résultats, notamment à Rouiba et Constantine.

Mettant à profit cette occasion, le ministre a mis en exergue les perspectives qui s'offrent aujourd'hui en l'Algérie et qui sont a-t-il précisé « autant de motifs encourageant pour redoubler les efforts en vue de favoriser un plus grand flux d'échanges économiques et commerciaux, favorisé par l'existence de plusieurs atouts qui peuvent hisser les relations bilatérales vers l'exemplarité et l'excellence qu'elles méritent ».

Dans sa déclaration, le président de la Commission de l'économie et de l'énergie du Bundestag, M. Peter Ramsauer, a souligné que l’Algérie est un pays stable sur le plan politique ce qui lui permet de développer son tissu économique. Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Allemagne dans les domaines agricole et agro-alimentaire ont dépassé les 612 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2015.

L'Algérie a importé des produits agricoles allemands d'une valeur de 606,8 millions de dollars entre janvier et septembre 2015, soit une croissance de 66% par rapport à la même période de 2014, alors que les exportations algériennes vers l'Allemagne n'ont pas dépassé les 5,8 millions de dollars, composées essentiellement de fruits, fruits secs et d'engrais.

M. A. Z.