Med Mag Oliva AlgÃ©rie 2017, du 22 au 25 FÃ©vrier : Lâ€™olÃ©iculture, un potentiel Ã  valoriser

Algex, en partenariat avec la Sarl SAM Global, organise, du 22 au 25 février, au palais des Expositions de la Safex, le Salon international de l’olive, huile d’olive, process et dérivés de l’olivier. Un évènement de première importance au regard de la place de cette filière dans la dynamique économique du pays et par son rôle dans la création de valeur ajoutée.

«Med Mag Oliva Algérie » qui sera parrainé par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, constituera un lieu de concertation entre les différents acteurs de la filière oléicole, notamment avec le rôle que devrait jouer le secteur agricole, en général, et la filière oléicole, en particulier, dans la création des richesses hors des hydrocarbures. Bien que le segment n’ait pas encore atteint les objectifs en matière d’intégration économique, les résultats s’avèrent encourageants et prometteurs. Le bilan de la campagne oléicole 2015/2016 ressort, à ce titre, que même si les conditions climatiques n’ont pas été favorables à la culture de l’olivier, une amélioration de la production nationale et des rendements a été constatés, comparativement à la campagne écoulée. Selon les indicateurs fournis, le nombre de plants produits, au cours de cette campagne, a chuté d’une façon notable, passant de 6 millions de plants à 3 millions de plants, soit une baisse de 50%.

Cette quantité produite permettra la mise en place de 16.000 hectares de nouvelles plantations avec une densité de 200 plants/hectare ou de 8.000 hectares avec une densité de 400 plants/hectare. Des performances qui demeurent « très loin des objectifs fixés par le MADRP et qui tablent sur une extension annuelle de 33.000 ha uniquement pour les olives à huile ».

Le même bilan indique que la superficie du verger oléicole (2015/2016) devait totaliser 471.657 ha, soit une augmentation de près de 16%, par rapport à la campagne précédente, ce qui correspond à la mise en place de plus de 64.000 ha de nouvelles plantations. Le nombre total d’oliviers a enregistré une évolution de 10%, à la période concernée, pour atteindre près de 6.200.000 oliviers, notamment au niveau des wilayas de Béjaïa, Skikda, Saida, Djelfa et Chlef. Aussi, en dépit des conditions climatiques relativement difficiles qui ont caractérisé la campagne oléicole, la production totale d’olives (pour conserve et pour huile) n’aura pas été fortement affectée avec une évolution de 7%. La production d’olive destinée à l’huile, a par ailleurs enregistré une bonne croissance, la production étant passée de 420.000 tonnes au cours de la campagne 2014-2015, à plus de 470.000 tonnes au cours de la campagne suivante, soit un accroissement de 13%. La production de l’huile d’olive a enregistré, à son tour, le niveau le plus élevé des 15 dernières années en atteignant plus de 900.000 hectolitres, représentant une croissance de 25%. L’objectif fixé par la tutelle, à l’horizon 2019, vise une production de 8,1 millions de quintaux par rapport à la production actuelle qui est de 6,9 millions de quintaux avec l’entrée en production de nouvelles plantations, notamment celles des régions steppiques et du Sud. L’autre objectif consiste à développer l’exportation de 5 millions de litres d’huile d’olive, pour une valeur de 14 millions de dollars. Un objectif qui reste tributaire de l’organisation des acteurs de la filière et de la facilitation des procédures à l’export.

D. Akila