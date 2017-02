Sahara occidental, M. Brahim Ghali : Â« Toutes les options restent ouvertes Â»

«Toutes les options restent ouvertes» au Sahara occidental après l'adhésion du Maroc à l'Union africaine (UA), a déclaré à l'AFP le président sahraoui, qui espère une relance des négociations. «Nous penchons toujours pour la voie pacifique» pour résoudre le conflit, l'un des plus vieux du continent africain, a affirmé Brahim Ghali dans un entretien accordé dans les camps de réfugiés sahraoui à Tindouf. Mais «toutes les options restent ouvertes», a prévenu le président Ghali qui est aussi secrétaire général du Front Polisario, en faisant allusion, à une éventuelle reprise de la lutte armée. Les armes se sont tues depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu en 1991 au Sahara occidental. Un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU a été constamment repoussé depuis 1992.

Pour M. Ghali, l'entrée du Maroc dans l'UA, après 33 ans d'absence au sein de l'organisation panafricaine, peut entraîner une ouverture diplomatique. «Maintenant que le royaume marocain est membre de l'UA, il doit respecter les frontières internationales de la République sahraouie. (...) Il doit également rechercher des solutions pacifiques. Nous espérons que le Maroc tiendra ses engagements», a-t-il dit. «Nous sommes un peuple pacifique qui a patienté durant 26 ans pour une résolution pacifique du conflit», souligne M. Ghali. Mais ces «26 ans d'attente» ont «réduit la confiance du peuple sahraoui envers la communauté internationale et le Conseil de sécurité» de l'ONU, regrette-t-il. «Les atermoiements marocains et le fait que le Conseil de sécurité (de l'ONU) ne prenne pas ses responsabilités nous ont contraints à réfléchir aux différents moyens de recouvrer nos droits». M. Ghali critique en particulier la France, qui est «malheureusement responsable du prolongement des souffrances du peuple sahraoui».

«La France a entravé la mise en place du processus onusien. Elle a menacé d'utiliser son droit de veto contre toute résolution du Conseil de sécurité condamnant les violations marocaines systématiques des droits de l'Homme de la population sahraouie». Le président Ghali déclare espérer une relance des négociations sous l'impulsion du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui «maîtrise le dossier sahraoui car il était responsable du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR). «Nous espérons qu'il aura le soutien nécessaire du Conseil de sécurité pour animer les négociations qui permettront l'autodétermination de notre peuple», ajoute-t-il.