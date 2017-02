Turquie : 400 membres prÃ©sumÃ©s de Daech arrÃªtÃ©s

La police turque a arrêté hier quelque 400 membres présumés du groupe Etat islamique, dont des étrangers, dans une série de raids dans tout le pays.

Environ 150 suspects ont été arrêtés à Sanliurfa, dans le sud-est, 60 dans la capitale Ankara, et des dizaines d'autres dans plusieurs provinces, ont annoncé les agences turques Dogan et Anadolu.

Il s'agit de la plus vaste opération de la police contre des membres présumés de Daech depuis le massacre du Nouvel An, lorsque 39 personnes, en majorité des touristes venus de pays arabes, avaient été tuées dans une attaque menée par un homme armé qui s'était introduit dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul, indique l'AFP.

Le massacre avait été revendiqué par Daech et la police a arrêté l'auteur présumé de l'attaque, Abdulgadir Masharipov, de nationalité ouzbèke, le 16 janvier après une vaste chasse à l'homme.

Selon le quotidien Hurriyet, Daech entendait mener une attaque simultanée dans la nuit du Nouvel An à Ankara, mais avait renoncé à la suite d'arrestations menées par les autorités turques.

La Turquie a été secouée en 2016 par une série d'attaques attribuées à Daech, qui ont fait des centaines de morts.

Ses troupes sont engagées depuis fin août dans des combats dans le nord de la Syrie contre les djihadistes.