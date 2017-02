Libye, Haftar : Â« Les Libyens doivent dÃ©cider seuls Â»

L'homme fort dans l'est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, demande à la communauté internationale de laisser les Libyens gérer seuls leurs affaires et se dit prêt à une alliance avec les Américains et les Russes, dans une interview à l'hebdomadaire français JDD paru hier. «C'est aux Libyens de décider ce qui est bon pour eux. La communauté internationale ne devrait que soutenir ces décisions», a-t-il déclaré au Journal du Dimanche. «La communauté internationale ne comprend pas la réalité de la situation. Elle dispose d'informations erronées et s'appuie dessus pour prendre des décisions inapplicables, mauvaises», ajoute-t-il. Khalifa Haftar se dit prêt à rencontrer, le Premier ministre Fayez al-Sarraj, seul reconnu par la communauté internationale. Le chef du GNA a fait état fin janvier d'une prochaine rencontre au Caire avec Khalifa Haftar. Le maréchal, qui s'est rapproché de la Russie se dit prêt à s'allier aussi avec la nouvelle administration américaine dans la lutte contre le terrorisme. «Si la Russie et les États-Unis se rapprochent dans le but d'éradiquer le terrorisme, cela peut nous aider. Nous allons serrer la main aux deux. Nous nous allierons à eux», a-t-il assuré, en référence à Donald Trump.