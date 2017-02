Ã‰tats-Unis - Russie : Appel Ã  coopÃ©rer avec Moscou

Le président américain Donald Trump a déclaré hier que les Etats-Unis avaient tout intérêt à coopérer avec la Russie tout en soulignant qu'il ne savait pas encore s'il s'entendra de son côté avec son homologue russe Vladimir Poutine. «A mon avis il serait mieux de s'entendre avec la Russie, que de ne pas s'entendre. Au cas où la Russie nous aiderait à lutter contre le groupe terroriste Etat islamique (EI/Daech) en particulier et contre le terrorisme à l'échelle mondiale, ce serait une bonne chose. Est-ce que nous nous entendrons? J'en ai pas la moindre idée», a fait remarquer le président américain dans une interview accordée à la chaîne FoxNews.

Pendant leur première conversation tenue samedi dernier, les présidents russe et américain ont annoncé leur volonté de travailler en commun afin de stabiliser et de développer les relations bilatérales sur une base constructive et mutuellement avantageuse, le tout sur un pied d'égalité. Sur la crise en Ukraine, Donald Trump a déclaré samedi que les Etats-Unis travailleraient avec l'Ukraine, la Russie et toutes les autres parties concernées afin de rétablir la paix à la frontière russo-ukrainienne.

Au cours d'un appel téléphonique «excellent» passé à son homologue ukrainien Petro Porochenko, les deux dirigeants ont également discuté de la possibilité de se rencontrer dans un avenir proche, a précisé la Maison Blanche dans un communiqué. La situation s'est dégradée ces derniers jours dans l'est de l'Ukraine, où des violations du cessez-le-feu et des attaques au lance-roquettes multiples ont été signalées.