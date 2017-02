Immigration : Une cour dâ€™appel refuse de rÃ©tablir le dÃ©cret Trump

Une cour d'appel américaine a infligé un nouveau revers hier à l'administration Trump, en rejetant sa demande de rétablir immédiatement l'application du décret migratoire bloquant l'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays majoritairement musulmans.

Le département américain de la Justice avait fait appel samedi soir de la décision d'un juge fédéral bloquant la mise en œuvre du décret signé il y a huit jours par Donald Trump, rouvrant ainsi les portes des Etats-Unis aux ressortissants de ces sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen). Mais une cour d'appel fédérale a refusé tôt hier cette demande. Elle a demandé aux Etats de Washington (nord-ouest) et Minnesota (nord), à l'origine de la plainte contre le décret Trump, de fournir des documents étayant leur demande avant dimanche à 23H59, et donné au département de la Justice jusqu'à cet après-midi pour apporter de nouveaux documents à l'appui de sa requête. «Parce que l'interdiction (pour les ressortissants des sept pays d'entrer aux Etats-Unis, ndlr) a été levée par un juge, beaucoup de personnes mauvaises et dangereuses pourraient se déverser dans notre pays. Une décision terrible», avait tweeté peu auparavant le nouveau président américain. Donald Trump avait ensuite surenchéri en estimant dans un autre tweet que «les méchants sont très contents». Le juge fédéral de Seattle (Etat de Washington) James Robart avait émis vendredi soir une injonction temporaire valable sur l'ensemble du territoire américain, qui s'était traduite dès samedi par un renversement - au moins temporaire - des restrictions imposées par le décret. Le ministère de la Sécurité intérieure avait affirmé «qu'en accord avec la décision du juge» il avait «suspendu toutes les actions qui mettent en œuvre» le décret. «Où va notre pays quand un juge peut arrêter une interdiction de voyager faite pour des raisons de sécurité intérieure et quand n'importe qui, même avec des mauvaises intentions, peut entrer aux Etats-Unis», avait- tweeté Trump à nouveau samedi après-midi. La Maison Blanche, entend mener le bras de fer et faire appliquer le décret en dépit des condamnations jusque dans le camp républicain. En substance, la plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'Etat de Washington, Bob Ferguson, estime que le décret va à l'encontre des droits constitutionnels des immigrés car il cible spécifiquement les musulmans. De Londres à New York, de West Palm Beach à Berlin en passant par Paris, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté samedi contre le décret. C'est à Londres que la manifestation a été la plus importante, avec quelque 10.000 personnes, selon une estimation du Guardian. Elles s'étaient rassemblées en fin de matinée devant l'ambassade des Etats-Unis à l'appel de plusieurs organisations antiracistes, pacifistes ou opposées aux mesures d'austérité. Plus d'1,8 million de signataires d'une pétition en ligne demandent que la visite d'Etat de M. Trump soit ramenée au rang de simple visite, afin d'éviter à la reine «l'embarras» d'une rencontre protocolaire avec le milliardaire américain. A Berlin et à Paris, ils étaient environ un millier à dénoncer le décret, dont l'application a été bloquée vendredi soir par un juge fédéral de Seattle. Dans la capitale allemande, les manifestants se sont retrouvés Porte de Brandebourg, où se trouve également l'ambassade des Etats-Unis.

M. T. et agences