Regard : RuÃ©e sur les antihistaminiques

Les antihistaminiques se vendent comme des petits pains. Certains «s’arrachent », à condition bien entendu de mettre la main dessus. En cette saison de froid, les premières victimes de cette disparition de ces derniers des étals des pharmacies sont les allergiques et les personnes hypersensibles aux voltefaces des températures. Dur, dur, l’hiver pour les moins coriaces et tous ceux qui jouissent d’une petite santé. Les décongestionnants du nez, ces produits, à l’effet instantané et «magique» sont introuvables. Il faut avoir de la veine pour se procurer le fameux «Respibien» ou tout autre vaporisateur nasal pour respirer à pleins poumons. La même réponse, les mêmes mots, se répètent dans toutes les pharmacies : les antihistaminiques ou du moins certains, sont actuellement en manque. S’aérer les bronches - quoi de plus normal pour le communs des mortels que nous sommes n’est sans doute pas une partie de plaisir pour tous ces allergiques qui paient cher ces rhinites et sinusites, à répétition qui empoisonnent leur vie. Aujourd’hui, le retour à la nature s’impose, du moins pour les amateurs de la médecine douce. L’heure est aux recettes de grand-mère, en cette période hivernale. On se débrouille comme on peut pour booster son immunité et sortir indemne, ou plutôt avec le moins possible de dégâts. On se rabat sur les feuilles d’eucalyptus, l’origan et autres merveilles de dame nature pour passer un hiver sans bobos. C’est sûr que le retour aux sources tente plus d’un et pas seulement les écolos et les défenseurs de tout ce qui est à l’état bio. A chacun sa «formule» pour retrouver vite la forme. La visite du toubib est reportée. Heureusement que les infusions sont là, à la rescousse de notre santé, de surcroit, à moindre coût.

Samia D.