Tizi Ouzou : Un jeune poignardÃ© mortellement

Un jeune a été mortellement poignardé dans la nuit de vendredi à samedi dernier dans un quartier de la nouvelle ville de Tizi-Ouzou, apprend-on de sources sécuritaires. Etudiant de son état et âgé de 22 ans, le jeune Djamel a été poignardé à hauteur de l’immeuble Kessi, non loin de la résidence universitaire pour garçons Hasnaoua, nouvelle ville, pour des raisons non encore déterminées, a-t-on indiqué de même source. Evacués en urgence au CHU Nedir-Mohamed, la victime a succombé à ses graves blessures. Selon les premiers éléments de l’enquête de la police, l’auteur présumé de ce meurtre a été identifié et les recherches pour son interpellation se poursuivaient hier. Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou auraient perquisitionné le domicile familial de l’auteur présumé de cet acte abject contre ce jeune étudiant.

Bel. Adrar