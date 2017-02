Campagne de sensibilisation sur le diabÃ¨te et lâ€™HTA : Favoriser la prÃ©vention

L’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger lance prochainement une campagne de sensibilisation sur le diabète l’hypertension artérielle et leurs complications dans la wilaya de Bejaia. Le président de l’association, Fayçal Ouhadda qui nous a reçu dans son bureau, nous a déclaré que «cette campagne qui sera lancera ce week-end dans le village d’Akfadou entre dans le cadre de la caravane qui a été lancée le mois de janvier passé et qui a sillonné les villages Aghrib, Taboudoucht, Benni Yenni et Tala Ouharzoun dans la wilaya de Tizi-Ouzou».

M. Ouhadda a expliqué qu’«un staff composé d’une vingtaine de personnel médical et paramédical seront sur place afin de faire le dépistage et donner conseils au citoyens». Selon lui, ces campagnes ont une grande importance dans la sensibilisation et prévention contre ses maladies qui ne cessent d’augmenter dans notre société.

«On est surpris par le nombre de diabétiques et d’hypertendus diagnostiqués au cours de nos campagnes et spécialement chez les personnes de jeunes et ceci à cause de plusieurs facteurs, dont la mauvaise hygiène de vie et le stress», a indiqué M. Ouhadda, avant d’ajouter : «il est très important de procéder au dépistage du diabète et du HTA dans les villages, car souvent ce sont des personnes qui ne peuvent aller consulter et organiser.

Ce genre de campagne permettra de diagnostiquer et faire le suivi de ces maladies.»

De son côté, le médecin coordinateur de la maison des diabétiques, El Annasar et médecin du comité scientifique de l’association, le Dr Abdelhafid Habitouche, a mis l’accent sur les complications du diabète où il nous déclaré que «l’Algérie compte 200.000 diabétiques qui souffrent de lésion au niveau des pieds, dont 15% subiront une amputation».

Dans ce sens, M. Ouhadda a estimé que «les pouvoirs publics ne prennent pas suffisamment en charge le pied diabétique comme les autres pathologies et la ressource humaine reste insuffisante.»

Il indiqué qu’«il faut former un personnel qualifié dans la prise en charge du diabète, en améliorant la qualité de la formation du personnel soignant, en particulier les généralistes car la survie du pied et de la jambe dépend de la qualité de la prise en charge du malade.» En effet, le diabète est un lourd problème de santé publique puisqu’actuellement on compte plus de 336 millions de diabétiques dans le monde. Ce chiffre peut doubler dans les prochaines années. C’est dans ce sens, que les spécialistes insistent sans cesse sur la bonne prise en charge précoce des malades par le personnel soignant qualifié et sur la formation du personnel médical et la prévention qui sont les meilleurs moyens d’éviter les complications du diabète.» Cette maladie qui tue une personne toutes les six secondes dans le monde, ne cesse de s'étendre : 382 millions de personnes en sont atteintes en 2013, soit 8,4% des adultes et ce chiffre dépassera le demi-milliard d'ici à 2035, selon les dernières estimations de la fédération qui a publié la 6e édition de son Atlas du diabète à l'occasion de la journée mondiale le 14 novembre. La majorité des malades ont entre 40 et 59 ans et 80% d'entre-eux vivent dans des pays à faible ou moyen revenus, souligne la Fédération internationale du diabète.

Wassila Benhamed