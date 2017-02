Plan national anticancer : une grande avancÃ©e

À l’issue de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée cette année à Sétif, M. Smaïl Mesbah, directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, est revenu sur la stratégie de mise en œuvre pour contenir cette pathologie. «Le choix de Sétif pour la Journée mondiale de la lutte contre le cancer est basé sur le souci de mettre en exergue le Plan national contre le cancer qui est devenu une appropriation au niveau local.»

Les réalisations de la wilaya de Sétif en termes de dépistage, de registre qui est un outil essentiel pour l’information en matière de cancer, en sont des éléments forts

« Le deuxième élément réside dans le fait que nous disposons d’un mouvement associatif particulièrement actif dans les domaines de l’appui, de l’aide et de l’accompagnement des personnes. Nous avons maintenant un pôle de prise en charge qui devient de plus en plus cohérent et fait que la lutte contre le cancer est devenue non seulement une réalité mais aussi une appropriation locale par l’ensemble des acteurs de cette wilaya.

« Nous avons de formidables atouts en Algérie ,à commencer par cet engagement politique qui est une donnée fondamentale. Nous avons aussi un cadre d’action unique qui est le plan stratégique quinquennal et le plan national anticancer qui prend en charge tous les aspect de la lutte contre cette maladie ,cela va de la prévention à l’accompagnement et aux soins palliatifs . Nous disposons aussi d’un financement conséquent pour mener la lutte contre le cancer, d’une expertise nationale et comme je le disais, d’une véritable expérience du mouvement associatif et les avancées sont là .

Oui, le défi reste et la lutte contre le cancer va s’étaler sur bien des années ,vous savez qu’a travers le monde les premiers résultats pour diminuer du quart la mortalité sont attendus d’ici à 2025. Mais aucun effort n’est ménagé pour que l’Algérie par ses moyens, sa volonté, son expertise qui profite de l’expérience internationale, puisse aller de l’avant !

Dans ce contexte, l’autre avantage que nous avons en Algérie est la mise en place du réseau national du registre du cancer, c’est le premier pays de la région Afrique et Moyen Orient qui dispose d’un pareil outil d’information est reconnu sur le plan international et cela nous a donné un taux de l’ordre de 40 000 nouveaux cas par an. Nous avons donc à agir par la prévention et la prévention, c’est trois éléments fondamentaux pour lesquels nous avons un plan d’action : ne pas fumer, marcher et avoir une alimentation équilibrée et dans ce contexte l’année 2017 sera celle de la promotion de l’alimentation saine ».

F. Zoghbi