Dans la lucarne : Les ambitions de la Liga

Le football est en train de connaître actuellement un formidable essor à tous les niveaux. Il n’est pas seulement une organisation sportive qui se limite aux compétitions et à la logistique y afférentes. Par les temps qui courent, bon an mal an, il y a des clubs qui montent dans le ghota mondial et d’autres qui suivent le chemin inverse. C’est un peu la loi du football. Elle est faite de hauts et de bas. Une réalité quelque peu acceptée par tous et notamment ceux qui gèrent de plus près les différents clubs. Chez nous, on peut dire, malgré le fait que nous avons appliqué le professionnalisme depuis la saison 2010/2011, qu’on n’arrive toujours pas à nous départir du statut de « clubs d’élite assistés ». Ce constat est en train de le suivre jusqu’à nos jours, du fait que même leur mode de financement demeure quasi exclusivement de l’apanage de l’Etat. C'est-à-dire les pouvoirs publics (MJS, DJSL...). En un mot, les clubs n’ont pas les moyens pour voler de leurs propres ailes. Ils attendent toujours l’aide directe de l’Etat pour payer leurs joueurs et autres primes de matches. Au jour d’aujourd’hui, ils attendent à ce que même les centres de formation soient pris en charge par l’Etat, alors qu’ils avaient bénéficié d’assiettes, pour certains d’entre eux, afin d’ériger ces centres. C'est-à-dire que les clubs ne prévoient rien du tout pour le développement de leurs clubs respectifs. Si l’Etat ne fait rien pour eux, à titre d’exemple, ils resteront tout simplement les bras croisés, attendant à ce que la providence leur apporte ce dont ils ont envie. Il est clair qu’ils peuvent attendre longtemps sans voir le bout du tunnel. Il leur appartient, désormais, de faire quelque chose s’ils veulent avancer dans le bon sens. Ce n’est que de cette façon qu’ils pourront donner une acception logique à leurs projets, s’ils en ont.

Ailleurs, on « bouge » vraiment dans l’optique de faire mieux que les autres. En Espagne, on ne veut pas rester à la traîne. Il y a deux saisons, la Liga espagnole était en conflit avec certains clubs espagnols dont la situation financière était peu reluisante, pour ne pas dire au bord de la banqueroute. Néanmoins, avec le travail entrepris quant à leur assainissement, aujourd’hui, ces mêmes clubs ne sont vraiment plus dans la «zone rouge». Mieux encore, ils sont en train d’améliorer, pour la plupart, leurs infrastructures. A titre d’exemple, l’Atletico Madrid est sur le point de retrouver son stade flambant neuf dès le mois de septembre prochain. Un stade qui peut contenir 70.000 places. Il est clair que tout se fait d’une manière linéaire, logique. C'est-à-dire qu’on ne se contente pas de la situation présente, mais qu’on se projette toujours sur l’avenir afin de rester toujours dominateur par rapport aux autres clubs d’Europe.

"Avec notre croissance, avec le contrôle de la dette vis-à-vis du Trésor public, nous pourrons parfaitement rivaliser, et même nous espérons dépasser le chiffre d'affaires de la Premier League", a dit Tebas lors d'un déjeûner de presse au siège de la banque Santander à Madrid. "Nous avons un plan stratégique sur quatre ans. Moi, si on atteint un chiffre qui soit 15% en deçà de celui de la Premier League, je suis content", a affirmé Javier Tebas, le président de la Liga. Il a ajouté que sa structure, avec les clubs espagnols, sont en train de suivre une politique stratégique qui s’étale sur quatre ans. C'est-à-dire 2020, date qui pourrait leur permettre d’égaler ou dépasser la Premier Ligue anglaise. Cette dernière avait fait un chiffre d’affaires cumulé durant la saison 2014/2015 de 4,4 milliards d’euros pour 2,05 pour la Liga. Si tout se passe comme prévu, avec un taux de croissance régulier, il n’y aurait pas de problèmes pour concrétiser l’objectif assigné. Les clubs espagnols pourraient même effectuer le

« toilettage » de leurs infrastructures actuelles qui ont pris quelque peu de l’âge. Il faut dire qu’il n’y a pas photo entre les uns et les autres. Le président de la Liga espagnole veut vraiment aboutir à un assainissement durable afin que des clubs comme le Real et le Barça restent une attraction mondiale qui lui génère beaucoup d’argent. C’est le but recherché pour rester toujours au sommet du football du « vieux continent ».

Hamid Gharbi