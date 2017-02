Eliminatoires CHAN-2018 : Ce sera AlgÃ©rie-Libye

49 pays, sur les 54 membres de la Confédération Africaine de Football, se sont engagés dans les éliminatoires du CHAN-2018.

Jamais ils n’avaient été aussi nombreux. Ne manquent à l’appel que le Cap Vert, la Centrafrique, l’Erythrée, le Tchad et la Tunisie. Cette dernière, victorieuse de la 2e édition en 2011 au Soudan, a renoncé cette année en raison d’un calendrier hyper chargé. En revanche, l’Egypte, qui ne s’était jamais engagée jusque-là, est bien présente.

Le tirage au sort des éliminatoires, qui a été effectué pour chacune des six zones de la CAF, vendredi 3 février à Libreville, au Gabon, dans le cadre de la réunion du Comité exécutif de la CAF, a donné lieu aux résultats suivants concernant la zone Afrique du Nord :

Zone Nord

Algérie – Libye

Egypte – Maroc

Les matchs de la zone nord se dérouleront en aller et retour et seront qualificatifs directement au CHAN-2018.