Ligue 2 (19e journÃ©e) : Lâ€™ASO Chlef bat lâ€™Amel BoussaÃ¢da (1-0)

L'ASO Chlef a battu l'Amel Boussaâda (1-0, mi-temps 0-0), samedi après-midi, en clôture de la 19e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis de football. Le but chélifien a été inscrit par Mustapha Mellika à la 54e minute, alors que son coéquipier Oussama Medddahi a raté un penalty à la 40e. Un précieux succès à domicile, qui permet aux Rouge et Blanc de se hisser à la 11e place, ex aequo avec le WA Boufarik et l'ASM Oran avec 24 points chacun. Pour sa part, l'Amel Boussaâda reste scotchée à la 7e place, avec 25 unités.