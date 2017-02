SÃ©lection algÃ©rienne, Ali Fergani : Â« Le futur entraÃ®neur doit connaÃ®tre le football national et africain Â»

L'ancien capitaine et entraîneur de l'équipe nationale de football, Ali Fergani, a estimé samedi que le futur sélectionneur des Verts devrait "impérativement" connaître le football national et africain. "Le futur sélectionneur national doit impérativement connaître le football algérien et africain pour mener à bien sa mission. Les responsables se sont trompés à trois reprises dans leurs choix, j'espère qu'il n'y en aura pas une quatrième", a affirmé à l'APS Ali Fergani. L'ancien joueur de la JS Kabylie s'exprimait à l'issue de sa réélection pour un mandat de quatre ans à la tête de l'Amicale des anciens internationaux de football (AAIF). La Fédération algérienne de football (FAF) est à la recherche d'un nouveau coach national suite à la démission du Belge Georges Leekens, au lendemain de l'élimination des Verts au premier tour de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 qui se déroule au Gabon (14 janvier-5 février). "Je préfère un sélectionneur local. Sans citer de noms, il y a des techniciens algériens qui sont capables de diriger la sélection, a-t-il estimé. Si le choix sera porté sur un étranger, il doit être de classe mondiale". Et d'ajouter : "Je prends l'exemple du Belge Hugo Broos, passé par la JS Kabylie et le NA Hussein-Dey, ce qui ne l'a pas empêché de mener le Cameroun en finale de la CAN-2017 au Gabon. Pourtant, certains disaient de lui qu'il était incompétent". Invité à donner son avis sur la participation algérienne à la CAN-2017, Fergani (64 sélections/5 buts) n'a pas mâché ses mots. "C'est une participation mauvaise, pour ne pas dire catastrophique. Les responsables ont fixé des objectifs que l'équipe n'était pas capable de réaliser. Il s'agit d'un échec. Nous avons vu des cas d'indiscipline. Le rendement de certains éléments était loin d'être à la hauteur. Nous sommes sortis par la petite porte, il faut tirer les enseignements nécessaires". Enfin, Ali Fergani a appelé la FAF à accompagner davantage les clubs pour atteindre "le vrai professionnalisme" : "Le temps est venu de mettre en branle le véritable professionnalisme. Les clubs doivent se mettre à la formation. La FAF se doit d'obliger les clubs à former les joueurs". Fergani (64 ans) compte deux passages à la tête de l'équipe nationale: 1995-1996 et 2004-2005.