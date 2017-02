Ligue 1 (18e journÃ©e) : Le RCR et le CSC se rebiffent

La 18e journée de Ligue 1 s’est poursuivie avec les deux derniers matches au programme. Il y avait, en effet, MCO-RCR et MOB-CSC. Hormis le MCO qui «flirte» avec les ténors, les autres clubs, à l’image du CSC, et plus particulièrement le RC Relizane et le MO Béjaïa, sont directement concernés par la relégation.

Le MO Béjaïa compte même deux points de retard sur l’avant-dernier. Il faut dire que la situation de ces clubs est, le moins que l’on puisse dire, peu reluisante. Il fallait donc réagir pour accroître un peu plus les chances de maintien des uns et des autres. Il faut dire que les Constantinois, depuis qu’ils sont pris en main par Amrani, sont en train de remonter quelque peu la pente du fait qu’ils n’ont pas perdu après deux journées. Ils ont ainsi engrangé quatre points, avec ce nul contre les Béjaouis dans leur fief de l’Unité-Maghrébine contre six possibles. Tous les spécialistes ou presque estimaient que ce déplacement des gars du

« vieux rocher » à Béjaïa, pour y affronter le MOB, ne se présentait pas sous de bons auspices, même si les Constantinois avaient conjuré le mauvais sort en battant, lors de la journée précédente, la JS Saoura par la plus petite des marges. Sur le « ground » de l’Unité- Maghrébine, les camarades de Bezzaz se sont transformés en de véritables

« lions », puisqu’ils parviendront à ouvrir la marque par Belameiri (8’) avant que Belakhdar n’égalise pour les Béjaouis, à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Ils rejoindront ainsi les vestiaires avec le sourire. Ce qui n’était pas le cas des visiteurs qui pensaient avoir fait le plus dur en scorant les premiers. En seconde mi-temps, la sortie de Belameiri, pour expulsion, allait laisser un grand vide au sein de l’attaque des Sanafir. Toutefois, leur envie de faire quelque chose de positif était encore plus grande. Et si l’Ivoirien Manuchu qui parviendra joliment à corser la note pour ses coéquipiers, les Béjaouis, pour leur part, n’ont pas abdiqué et arriveront à remettre les pendules à l’heure par l’inévitable Messaâdia, le buteur du club. Un nul qui fait beaucoup plus les affaires des poulains d’Amrani que ceux de Henkouche et les siens. Amrani a vécu de véritables retrouvailles avec son ancienne équipe avec laquelle il avait connu beaucoup de bonnes choses. Bon point pour le CSC qui s’extirpe de la

« zone de turbulences », ne serait-ce que momentanément. Ce n’est pas le cas du MOB qui reste « collé » à la place de lanterne rouge, même s’il compte deux matches en retard contre l’USMA et le DRBT.

A Oran, le stade Zabana n’a pas fait le plein, même si nous étions en face du derby de l’Oranie entre le MCO et le RC Relizane, une équipe en position de deuxième relégable. Ce sont les visiteurs qui se montreront les plus motivés, les plus volontaires pour mettre la main sur le pactole. Et ce qui devait arriver arriva lorsque Benyahia profitera d’une balle mal dégagée pour tromper de près Natèche de la tête. Quelques minutes plus tard, une action presque copie conforme de la première permettra à Guebli de corser la note. C’est sur ce score de 2 à 0 en faveur des Relizanais que les deux équipes rejoindront les vestiaires. La seconde mi-temps sera plus difficile pour les poulains de Moez Bouakkaz, puisque Benyahia, contre son camp, trompera son gardien. Continuant sur leur lancée, le remplaçant, Hichem Chérif, d’une superbe tête égalisera pour les gars d’El Hamri. Un nul qui permet au MC Oran de sauver la face, alors que le RC Relizane rejoindra le bercail avec un précieux point, même s’il aurait pu prétendre à mieux. Ce mardi, il y aura la programmation de trois matches avancés de la 19e journée afin de permettre aux MCA, JSK, USMA et ESS de prendre part aux compétitions africaines (CAF et Ligue des champions). Il s’agit de MCA-NAHD, JSK-ESS et OMédéa-JSS.

H. G.