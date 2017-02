Le Coin du copiste : Nation arc-en-ciel

Madiba, une comédie musicale autour de la vie de Nelson Mandela sera en représentation à Alger, et ce le 11 février prochain.C’est à l’initiative de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), en partenariat avec l’ONDA et l’Opéra d’Alger, que la comédie musicale Madiba, véritable succès populaire et critique en France, débarque en Algérie pour une représentation exceptionnelle, le 11 février 2017 à 19h, au niveau de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaeïh (Ouled Fayet). Coïncidant avec la 27e année de libération de Nelson Mandela, le spectacle, qui réunit 22 artistes, entre musiciens, chanteurs et danseurs, donne à apprécier des «chorégraphies inoubliables» et des chants traditionnels zoulous pour faire revivre la «nation arc-en-ciel». Il faut dire que pour ce mois de février, plusieurs événements culturels uniques en leur genre sont prévus, comme l’Opéra italien qui se déplace à l’auditorium de la radio pour un spectacle haut en couleurs qui ravira certainement le public algérois. Quant à la salle de notre Opéra qui entame ses activités artistiques et culturelles, c’est l’Afrique du Sud qui s’invite dans son espace avec sa figure la plus emblématique en la personne de feu Nelson Mandela. Retour sur l’histoire de cette personnalité mondialement reconnue pour ses engagements en faveur de la défense des droits de l’homme, un grand homme qui fut salué par tous ses pairs comme le père d’une Afrique multiraciale : Mandela dont le nom tribal était «madiba», titre de cette comédie que les spectateurs auront le plaisir de découvrir, est né en 1918 dans l’une des provinces du Cap, et décédé en 2013 après avoir vécu longtemps dans les geôles, puis connu la célébrité dans la dernière partie de sa vie. Nelson Mandela fut un homme d’État sud-africain, considéré comme l’un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique de ségrégation raciale. Cette immense figure de la lutte contre la minorité blanche dominante aura consacré sa vie durant à un idéal de justice et de liberté. Prônant d’abord la non-violence contre les lois de l’apartheid au sein de son parti, l’ANC, il se tourne alors dans une position plus radicale vers une lutte armée, son parti ayant été interdit en 1960 et les résultats de sa lutte pacifique n’ayant guère donné lieu à des propositions tangibles. La branche militaire de son parti mène des campagnes de sabotage contre des installations publiques, et c’est ainsi que le leader charismatique de l’Afrique noire se retrouve emprisonné et condamné à des travaux forcés à perpétuité en 1962. Il subira ce sort sans concession sur ses opinions pendant plus de 27 ans, et ce dans des conditions très dures, mais devient, aux yeux des autres nations, le symbole de la lutte pour l’égalité raciale. Libéré en 1990, il soutient la réconciliation et mène des négociations avec le gouvernement, et reçoit, à cette occasion, le Nobel de la paix, pour avoir réussi à mettre fin au régime de l’apartheid et jeté les bases d’une nouvelle Afrique du Sud. Pour assister à la représentation, notez que les tickets sont à 1.000 DA par personne, et seront vendus au niveau de l’Opéra à partir du 8 février.

L. Graba