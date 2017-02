6e Festival de Louxour du cinÃ©ma africain : Ã€ la mÃ©moire de lâ€™acteur Mahmoud Abdelaziz

Le 6e Festival de Louxour du cinéma africain, qui se tiendra du 16 au 22 mars, sera dédié au défunt acteur égyptien Mahmoud Abdelaziz, décédé en novembre 2016, ont indiqué les organisateurs. Le président du festival, Sayed Fouad, a indiqué, lors d'une conférence de presse consacrée au programme du Festival, que 126 films (longs et courts métrages et documentaires) seront projetés. Douze longs métrages, 21 courts métrages et neuf documentaires seront en compétition de cette rencontre cinématographique qui se déroulera dans le sud de l'Égypte. Plusieurs figures du cinéma seront honorées, à l'occasion de cette édition qui reçoit le Maroc comme invité d'honneur. Parmi les personnalités, figurent, notamment, le réalisateur Yousri Nasrallah, l'actrice Nilly Karim, l'ancienne actrice et danseuse Tahiya Karyoka, les réalisateurs mauritanien Abderrahmane Sissako, congolais Moiza Nanagora et tunisienne feue Kalthoum Bornaz. (APS)