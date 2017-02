TournÃ©e de M. Ould-Ali Ã  Alger : Â« Le prÃ©sident de la FAF doit rendre des comptes Â»

Armé d’une forte détermination à remettre de l’ordre, beaucoup d’ordre, dans la maison du sport algérien le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali compte utiliser tous les pouvoirs que lui confère sa mission afin d’atteindre cet objectif. Sans langue de bois ni subjectivité, le ministre a promis, hier, à l’issue d’une visite de travail et d inspection à Alger que son département ne manquera pas de sévir pour rappeler à l’ordre à chaque fois que cela sera nécessaire aux responsables de son secteur qui ont failli à un moment où un autre dans leurs missions.

Il s'agit en plus clair de ne plus badiner avec l’éthique surtout quand des sommes colossales sont dépensées pour des résultats médiocres. L’exemple le plus édifiant et qui est amplement d’actualité est celui de la Fédération algérienne de Football (FAF). En effet, M. Ould Ali n’est pas allé de main morte lorsqu'il est revenu sur la sortie précoce de l’équipe nationale de football à la CAN qu’il qualifie tout bonnement "d’humiliante".

Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, est certes toujours en fonction, insiste M. Ould Ali, mais la moindre des choses qu’il aurait pu faire après la défaite catastrophique des Verts sortis par la petite porte lors de cette compétition continentale aurait été de demander «des excuses au peuple algérien». Chose que Raouraoua n’a toujours pas fait pour au moins calmer la colère des supporters gravement déçus par les résultats. Aussi, il est inconcevable pour le premier responsable du secteur Sport de faire passer sous silence certaines choses graves qui ont été dites ou faites. Allant encore plus loin, le membre du gouvernement affirme que «toutes les critiques émises à l’encontre de la FAF étaient pour leur majorité fondées et justifiées d’autant plus qu’il s’agit du sport le plus populaire en Algérie et dans le monde». «Notre élimination précoce et cinglante à la CAN, nous interpelle à plus d’un titre et nous nous devons d’observer une halte pour faire les évaluations et en tirer les conclusions nécessaires», dira-t-il.

Dans le même sillage, M. Ould Ali revient encore une fois sur l’obligation faite à la FAF et surtout à son président de rendre des comptes pour pouvoir faire le bilan de la participation de l’Algérie à la CAN et rendre des comptes». D’ailleurs, dans une réponse claire aux déclarations du président de la FAF qui prétendait que l’Etat n’a aucun moment aidé la fédération, le conférencier apporte des précisions aussi claires que pertinentes. «Comment peut-on oser avancer de tels propos alors que M. Raouraoua n’est pas sans savoir que l’Etat a mis des moyens colossaux au service de l’Equipe nationale de football ?» s’interroge le ministre. Et de poursuivre «De tout temps, l’Etat algérien a toujours aidé le sport et particulièrement la FAF et l’équipe nationale». Se faisant plus précis, le ministre rappelle que c’est l’Etat qui a pris en charge la formation du corps arbitral, du staff technique des clubs ainsi que l’achat des bureaux pour les ligues de wilaya. Il est donc, insiste le ministre «inadmissible de dire qu’aucun responsable n’a cherché à s’enquérir des besoins de l’équipe nationale de football».

De toutes les façons, affirme plus loin le membre du gouvernement, «en tant que premier responsable du secteur je dois présenter un rapport au Président de la République et c’est évidement ce que je ferais dans les plus brefs délais»

M. Ould Ali a saisi cette importante sortie médiatique pour annoncer que son département est en plein processus d’évaluation de toutes les instances fédérales du sport aussi bien que sur le plan de la gestion, des résultats que des finances. «Je le dis d’ores déjà, les président des fédérations qui n’ont pas obtenu de résultats doivent partir et céder leur place à de plus compétents qu’eux !» Par ailleurs et lors de ses différents haltes effectuées lors de sa visite d’hier, le ministre a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures sportives dans la wilaya d'Alger dont le stade d'athlétisme de Bordj el Kiffan et la salle OMS d'Ouled Chebel.

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre qui était accompagné du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que son secteur a bénéficié de plusieurs infrastructures sportives importantes qui viendront renforcer les structures déjà existantes dans la capitale. A Bordj el Kiffan, le ministre de la Jeunesse et des Sports a inauguré le stade d'athlétisme d'une capacité d'accueil de 1.700 places, une enceinte dotée d'une piste de dix couloirs, d'un terrain en gazon naturel, d'une salle de contrôle antidopage et de huit vestiaires avec un total de 160 douches. Les travaux de réalisation du stade d'athlétisme de Bordj el Kiffan, confiés à une entreprise publique, ont coûté au trésor public la somme de 333 millions de DA. "C'est la deuxième structure spécialisée en athlétisme après celle du Complexe Mohamed-Boudiaf. Elle permettra aux 70 clubs que compte Alger de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles.", a indiqué Ould Ali.

Le ministre a procédé, lors de sa visite, à l'inauguration de la salle OMS d'Ouled Chebel, implantée dans la cité Chaïbia sur une superficie de 3000 m².

Mohamed Mendaci