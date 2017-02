Renouvellement des instances sportives : Â« Le prÃ©sident qui a Ã©chouÃ© doit partir Â»

«Nous sommes en train d’évaluer les fédérations sur les plans financier et administratif, et ce avant l’organisation des assemblées générales électives.

Celui qui a échoué dans sa mission durant le mandat olympique 2013-2016 doit céder sa place. Un contrat d’objectifs a été signé par les fédérations, et c’est sur cette base qu’on va évaluer le rendement de chaque instance», a déclaré M. Ould-Ali.