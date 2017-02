MDN : 9 narcotrafiquants arrÃªtÃ©s et 7 quintaux de kif traitÃ© saisis Ã  Tlemcen et Tissemsilt

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, et suite à des opérations distinctes menées à Tlemcen et Tissemsilt (2°RM), des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté, le 3 février 2017, neuf narcotrafiquants et saisi une importante quantité de kif traité s’élevant à 7,29 quintaux", a précisé le communiqué du MDN. La même source a ajouté que 2.077 unités de différentes boissons avaient été saisies à Mascara (2°RM) et El-Oued (4°RM). A Bordj Badji Mokhtar (6°RM) et Illizi (4°RM), des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté 8 contrebandiers et saisi deux camions, un véhicule tout-terrain, 6.600 litres de carburant, 4 groupes électrogènes, deux détecteurs de métaux et 4 marteaux-piqueurs.