Dans la logique des choses

Lorsque les équilibres financiers d’un pays sont menacés, il devient tout à fait légitime que les autorités prennent les mesures qui s’imposent pour sauvegarder les intérêts nationaux. La récente décision prise le ministre du Commerce, par intérim, d’interdire l’importation de « toutes sortes d'agrumes durant la période de récolte, quelle qu'en soit l'origine », est entièrement conforme à la logique économique du gouvernement en matière de rationalisation des dépenses, et d’encouragement de la production nationale. Cette mesure a bien été précédée par l’introduction de licences d’importation pour les véhicules neufs, le ciment, le rond à béton, alors qu’elle devra être étendue aux matériaux de construction, qui sont disponibles localement, et aux équipements électroménagers et électroniques, à haute consommation énergétique. Le décret exécutif n°15-306 du 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licences d’importation ou d’exportation de produits et marchandises, devait constituer, dans ce sens, une assise à l’action des autorités du pays visant à soutenir la situation financière extérieure du pays, à garantir l’équilibre du marché interne en matière d’approvisionnement, et enfin à protéger la production nationale. Il s’agit, en définitive, d’une initiative normale en ce sens qu’elle s’inscrit dans le politique visant à rationaliser les importations, à réguler notre commerce extérieur, et à consolider l’appareil de production national à travers l’incitation de l’investissement productif de substitution aux importations qui ont gravement élargi le déficit de la balance commerciale du pays. Les chiffres publiés récemment par la Banque d'Algérie ne peuvent que conforter le bien-fondé d’une telle option. Nos réserves de changes ont baissé de 144,1 milliards de dollars en 2015, à 114,1 milliards de dollars, à fin décembre 2016, soit un écart de 30 milliards de dollars de moins en l’espace d’une année. Une telle cascade doit, par conséquent, être contenue à temps et par tous les moyens jugés utiles, notamment par le biais de la réduction de la facture des importations. L’Algérie fait face actuellement à une situation difficile, et la raison lui dicte d’opter pour les mesures qui contribuent à prévaloir ses intérêts dans le cadre de ses engagements internationaux.

D. Akila