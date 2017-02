SolidaritÃ© : La Radieuse auprÃ¨s de la famille de lâ€™Ã©lÃ¨ve assassinÃ© Ã  Skikda

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien, l’association Radieuse, présidée par Chafi Kada, a fait le déplacement à Skikda pour soutenir moralement et financièrement la famille du jeune élève Boukerma Kamel, assassiné la semaine dernière par un groupe de voyous. Ce crime odieux a bouleversé, non seulement la ville de Skikda, mais toute l’Algérie.

C’est ainsi que l’émotion était grande au domicile du défunt, sachant que ce dernier était connu pour sa gentillesse et sa bonne éducation. La Radieuse a présenté ses condoléances au nom de la jeunesse algérienne, et a remis à la famille une aide financière.

Après cette émouvante cérémonie, la délégation de la Radieuse s’est rendue au cimetière où ses membres ont lu la Fatiha sur la tombe du défunt.

Cette visite a coïncidé avec le retour des élèves à l’établissement scolaire où étudiait leur défunt camarade, et où la Radieuse, avec le soutien de Mobilis, a remis un lot d’équipements sportifs, à titre symbolique, aux responsables de l’établissement.