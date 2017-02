JournÃ©e mondiale de lutte contre le cancer : Le systÃ¨me de santÃ© sâ€™amÃ©liore

«L’année 2017 sera celle de l’informatisation de tous les établissements hospitaliers et de la contractualisation», a souligné, hier, Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, à l’issue de son intervention dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale qui s’est tenue cette année à Sétif et marquée par plusieurs interventions se rapportant à la mise en œuvre du plan national cancer 2015- 2019, décidé par le Président de la République, le Registre national du cancer, de même que la contribution des associations à la lutte contre cette maladie.

Au cours de cette imposante cérémonie qui s’est tenue à l’auditorium Mouloud-Kacem-Naït- Balkacem de l’université Ferhat-Abbes – Sétif-1, en présence du wali, du président de l’APW, du représentant de l’OMS, de représentants d’associations, ainsi que du directeur de wilaya de la santé et de la population, Abdelmalek Boudiaf tiendra cependant à apporter toutes les explications se rapportant au concept de la contractualisation qui, dit-il, ne touche en aucun cas à la gratuité des soins, sachant que ces prestations sont supportées par l’État et les caisses d’assurances.

Le ministre a mis l’accent sur le dépistage et la prévention, ajoutant que l’incidence pour 2014 a été de 114,5 nouveaux cas pour 100.000 habitants, 109 nouveaux cas pour 100.000 hommes et 119,8 pour les femmes, soulignant qu’aujourd’hui il faut parler d’un système national de santé, plus que d’un secteur public et d’un secteur privé.

Aujourd’hui, dit-il, «très peu de pays comptent les équipements dont dispose l’Algérie, seul pays à soigner gratuitement ses malades, avec un fonds spécial consacré à la lutte contre le cancer, et le système de santé s’améliore et va dans le bon sens». M. Boudiaf évoque l’hospitalisation à domicile et la formation en encologie médicale qui touchera l’ensemble des médecins généralistes d’ici la fin de 2019, à l’effet d’agir efficacement dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les facteurs de risque, dont le plus important reste le tabagisme.

Le ministre rappelle l’institutionnalisation du Registre national du cancer et la stratégie adoptée, soulignant que l’Algérie est un des rares pays à donner aujourd’hui des statistiques précises. Une stratégie marquée aussi par des efforts d’envergure en termes d’équipements de pointe, sachant que l’Algérie, qui ne disposait que de 7 accélérateurs en 2013, en est à 22 aujourd’hui, avec 6 autres dans le secteur privé. «Il reste, précise le ministre, qu’en dépit de toutes ces avancées, le chemin est encore long, impliquant la mise en symbiose de tous les maillons de la chaîne dans une action multisectorielle, à l’effet d’alléger les contraintes du malade», évoquant le volet inhérent aux soins de proximité et les efforts qui restent encore à consentir pour arriver aux résultats escomptés. Il reste, dit Abdelmalek Boudiaf, que «depuis 2013, nous avons rendu leur dignité aux malades du cancer par des soins au niveau de chaque wilaya». Auparavant, le représentant de l’OMS, Ba Keita, fera état du taux de mortalité provoqué par le cancer à travers le monde, et notamment en Afrique, citant le chiffre de 2 millions de décès par an.

Il souligne que l’Algérie se trouve être parmi les pays les plus avancés en matière de prise en charge et d’accompagnement. Après quoi, le ministre procédera à l’inauguration d’un pavillon de chirurgie oncologique, doté de 4 salles d’opérations et d’équipements de dernière technologie, au niveau du centre anticancéreux, non sans consacrer une juste part aux pensionnaires de Dar-Esabr.



Actions de prévention contre le cancer à Annaba



Les portes ouvertes sur la prévention contre le cancer, organisées hier au Cours de la Révolution, ont suscité un engouement de citoyens qui ont interagi directement avec des médecins spécialistes, des psychologues et des sociologues, a-t-on constaté.

La majeure préoccupation des citoyens qui ont afflué à cette journée de sensibilisation a porté sur les démarches prises pour accompagner le patient pendant la période de son traitement, ainsi qu’à propos de la gratuité des soins et la prise en charge psychologique et sociale du malade, a-t-on relevé, alors que d’autres visiteurs se sont intéressés à l’importance du dépistage précoce et de la prévention contre le cancer.

Parmi les visiteurs, Ahmed, atteint d’un cancer de l'estomac, a voulu être présent, pour «sensibiliser les gens quant à l’importance du dépistage précoce», qu’il considère, a-t-il affirmé, comme «l’unique moyen pour lutter contre cette maladie».

De son côté, Mme Hafiza s’est montrée «très satisfaite» des progrès accomplis en matière de prise en charge des personnes atteintes du cancer, et des démarches thérapeutiques entreprises pour atténuer la souffrance des patients et de leurs proches. Ces journées portes ouvertes, qui s’inscrivent dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre le cancer, ont été initiées par le centre de lutte contre le cancer d’Annaba, en collaboration avec l’association El-Hayet. Près de 100 cancéreux effectuent quotidiennement des séances de radiothérapie au niveau de ce centre, selon ses responsables, notant que plus de 80 autres cancéreux sont pris en charge, chaque jour, pour des séances de chimiothérapie au sein du même établissement sanitaire.

Pr Mokhtar Hamdi Cherif, coordinateur de la région Est du registre national du cancer :

« Un taux d’enregistrement de 82 % *

«Nous célébrons aujourd’hui la Journée mondiale de lutte contre le cancer à Sétif, pour valoriser tout ce qui a été fait sur les plans de l’enregistrement du cancer, aussi bien dans cette wilaya qu’en Algérie.

De ce fait, nous sommes passés à une étape autrement plus importante qui est celle de la mise en place d’un registre du cancer au niveau national, et nous avons atteint un taux de couverture en termes d’enregistrement pour l’ensemble du pays de 82%, dont 52% des registres sont validés. Au 1er janvier 2015, nous étions à 41.000 nouveaux cas par année, pour les deux sexes, avec un taux brut de 106 pour 100.000 habitants, mais, ce qui est intéressant, c’est de voir les projections qui vont avec le Plan national contre le cancer et font qu’en 2025 nous aurons 61.000 nouveaux cas de cancer. C’est à partir de ces chiffres et de ces projections, que se fera toute la planification sanitaire.»

