M. Bouterfa Ã  Tindouf : Rattraper le retard

Le ministre de l’Énergie, Noureddine Bouterfa, a mis l’accent, à Tindouf, sur la nécessité d’achever le réseau électrique reliant la centrale électrique solaire à celle conventionnelle, en vue de répondre à la demande en la matière de la population. «Il appartient de rattraper le retard accusé des travaux et d’hâter l’achèvement du réseau électrique reliant la centrale électrique solaire et l’actuelle centrale fonctionnant au Diesel en vue de renforcer les capacités de distribution électrique et satisfaire au mieux les besoins de la population en cette énergie», a souligné M. Bouterfa, lors de l’inspection de la station scolaire d’une capacité de 9 mégawatts dans la région de Merkala, périphérie de Tindouf, dans le cadre de sa tournée de travail dans la région. D’un montant d’investissement de 1,9 milliard DA retenu au titre du programme national des énergies renouvelables, la centrale de production électrique à base d’énergie solaire, mise en exploitation en décembre 2015, renferme 37.000 plaques photovoltaïques, dans l’objectif de renforcer la production électrique et la satisfaction des besoins en énergie de la population locale.

Le ministre de l’énergie s’est également enquis d’une station de services relevant de l’entreprise Naftal réalisée sur une surface de 2.439 m2 et d’une capacité de stockage de 170 m3. L’unique station à commercialiser le Sirgaz, opérationnelle depuis février 2016, met à la disposition des clients, différents types de carburant, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle. Le ministre a également procédé, au chef-lieu de la wilaya, à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation d’une centrale électrique d’une capacité de production électrique de 68 mégawatts occupant une surface 8 hectares. Dotée d’un investissement de 9 milliards DA, cette centrale, qui prévoit quatre turbines à gaz, sera réalisée dans un délai de 8 mois, selon la fiche technique du projet. L’entrée en service de cette station énergétique permettra d’atteindre un bond qualitatif en matière de production électrique, qui passera à une capacité globale de plus de 190 mégawatts dans la wilaya de Tindouf, et de satisfaire suffisamment la demande de la population de la wilaya, notamment en période des grandes chaleurs.



380 foyers raccordés au gaz



Au total, 380 foyers de la cité El-Moustakbel de la ville de Tindouf ont été raccordés, hier, au réseau d’approvisionnement en gaz naturel, a-t-on constaté. Ce réseau a été mis en service par le ministre de l’Énergie, Noureddine Bouterfa, au terme de sa visite de travail dans la wilaya. Le ministre a souligné, à cette occasion, que ce projet de raccordement est «un grand pas» en matière de développement local. «L’État déploie de grands efforts pour faire bénéficier les populations du Sud de cette énergie vitale», a-t-il soutenu, avant de suivre un exposé sur le programme de distribution public du gaz dans la wilaya de Tindouf. Cette opération a permis le raccordement de 380 des 775 foyers programmés au titre du programme complémentaire des dernières années, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle. Le programme d’alimentation public en gaz naturel retenu pour la wilaya de Tindouf cible au total 7.840 foyers, pour un investissement de 130 millions DA. Il prévoit la réalisation d’une station de stockage composée de 8 réservoirs d’une capacité de 800 m3, extensible à 1.100 m3, en plus d’un réseau long de 134,674 km. Le ministre de l’Énergie avait auparavant inspecté la centrale électrique à la cité «El-Wiam» à Tindouf, occupant une surface de 13 ha. Mise en service l’année dernière, cette structure offre une capacité de production électrique de 114 mégawatts. (APS)