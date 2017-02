LÃ©gislatives 2017, FLN : 6.200 dossiers de candidature dÃ©posÃ©s

Le nombre de dossiers de candidature aux prochaines élections législatives dans les rangs du parti du Front de libération nationale a atteint 6.200 à l’échelle nationale, dont 7 anciens ministres, a annoncé, hier à Alger, le secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès.

Lors d’une conférence de presse au siège du parti à l’occasion de l’expiration le 30 janvier dernier, du délai de dépôt des dossiers de candidature au niveau du parti, M. Ould Abbès a indiqué que « le nombre des militants ayant déposé leur dossier de candidature en prévision des prochaines élections est de 6.200 des différentes wilayas du pays et de la communauté à l’étranger avec 618 dossiers à Alger ».

Il a précisé à ce propos, que 7 anciens ministres avaient déposé leur dossier de candidature dont l’ex-ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Moussa Benhamadi, présent à la rencontre de ce jour, sans citer d’autres noms. Evoquant la candidature de ministres actuellement en poste, M. Ould Abbès a affirmé qu’« aucun dossier n’a été déposé à ce jour », estimant que « si les ministres appartenant au parti FLN désirent présenter leur candidature, ils n’avaient plus qu’à se rendre à la Kasma puis leur dossier parviendront au siège central. Il n’existe pas d’autre canal qui leur soit réservé ». « Il n’y a pas de situation de par le monde exempte d’exceptions », a-t-il poursuivi dans le même contexte. D’autre part, M. Ould Abbès a rappelé que les ministres qui sont des militants « investis d’une mission au sein de l’exécutif et désignés par décret présidentiel, doivent régler leur situation puis se présenter au parti s’ils envisagent de présenter leur candidature ». « L’important à mes yeux, ce sont les militants et la base mais il se trouve que je ne suis que secrétaire général du parti FLN et non président. Le président étant Abdelaziz Bouteflika, Président de la République». Concernant la candidature de militants qui étaient lors des élections précédentes sous la bannière d’un courant opposant au parti, il a déclaré « nous sommes aujourd’hui à la phase de l’étude technique et administrative des dossiers de candidature », annonçant qu’une « réunion de la direction du parti est prévue dans trois jours pour se prononcer sur les dossiers ». Il a estimé à ce sujet, que le critère majeur dans le choix était l’« allégeance au président et l’ancienneté au sein du parti ». « Celui qui a nui au Président n’est pas des nôtres », a-t-il encore dit avant d’ajouter « toute personne qui porte atteinte aux symboles de l’Algérie représentés en la personne du Président de la République et l’emblème national n’a pas de place dans les rangs du parti FLN ». « C’est là une ligne rouge à pas dépasser », a-t-il enfin conclu. (APS)