LÃ©gislatives 2017, ANR : Collecte des signatures

Après la convocation par le Président de la République, jeudi dernier, du corps électoral, le compte à rebours des élections législatives est désormais enclenché. Déjà à pied d’œuvre depuis quelque temps déjà, les partis politiques se préparent à ce rendez-vous, à l’instar de l’ANR qui a annoncé par la voix de son secrétaire général le début, aujourd’hui, de l’opération de la collecte des signatures exigées pour les listes des candidatures. « Oui, les choses sérieuses vont commencer dès demain à travers la quête des signatures », a-t-il annoncé lors de la conférence nationale des chefs des bureaux de wilayas de son parti, organisée, hier, au siège du parti (Alger). Belkacem Sahli est revenu à cette occasion sur les listes des candidatures et affirme à ce propos que des critères bien définis vont déterminer le choix du parti. Il s’agit, selon lui, de la compétence intellectuelle, de l’honnêteté, et de la fidélité à la ligne politique du parti. Il est question également de préserver les équilibres des couches sociales des candidats, d’ouvrir la porte aux hommes d’affaires à la condition que l’argent ne soit pas « sale » et surtout de garantir la parité entre les hommes et les femmes, de sorte à pouvoir atteindre au moins 50%, soit faire mieux que lors des législatives de 2012 où la femme était représentée à hauteur de 48% des listes de candidatures. « Je peux vous annoncer d’ores et déjà que nous avons 7 à 8 listes qui sont menées par des femmes. D’ici la fin de l’opération, il va y avoir sans doutes d’autres femmes têtes de listes », a indiqué le SG de l’Alliance nationale républicaine qui révèle au passage que pour les députés sortants, au nombre de 20, une évaluation de leur mandat sera menée pour voir si ces parlementaires pourront postuler à un autre mandat.

Evoquant le rendez-vous du 4 mai prochain, Belkacem Sahli considère que l’urgence dans cette pré-campagne est de convaincre les citoyens à se présenter aux urnes avant de penser à persuader les gens à voter pour tel ou tel parti. « Raison pour laquelle, nous avons lancé il y a deux mois déjà une campagne de mobilisation et se sensibilisation pour inciter les Algériennes et les Algériens à voter. Pour nous, les intérêts de la nation passent avant toute autre considération », a-t-il assuré en relevant que les élections à venir requièrent une importance « capitale » et comprennent trois objectifs majeurs.



L'engagement du Président de la République concernant le respect des rendez-vous constitutionnels à travers la convocation du corps électoral, salué



« C’est d’abord un exercice démocratique qui contribue à la pérennité des institutions de l’Etat, une chance que nous n’avons pas eue durant la décennie noire.» Il a relevé en outre, que le citoyen doit prendre conscience que les prochaines élections « sont frappées du sceau du changement et de la réforme et contribueront à préserver la stabilité du pays en le mettant à l'abri de toute menace externe ». « Il est quasiment impossible de renforcer les institutions de l'Etat en optant pour le boycott des élections », qui interviennent après le dernier amendement de la Constitution qui a apporté des acquis et mécanismes qui « confortent le contrôle de ce rendez-vous, avant et après sa tenue ».

Il a ajouté enfin, que les récentes garanties et déclarations de responsables étaient des indicateurs rassurants quant à la tenue des prochaines élections qui seront « plus intègres et plus transparentes que celles tenues en 2012 ». Il a salué également l'engagement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant le respect des rendez-vous constitutionnels à travers la convocation du corps électoral.

Ensuite, ça permet au citoyen de montrer sa souveraineté nationale en toute liberté et en toute démocratie. Enfin, élire est un acte qui permet de donner à notre pays des institutions fortes, crédibles et légitimes », a-t-il expliqué en saluant dans la foulée le climat « serein » dans lequel se déroule le processus. « C’est bien de remarquer que la quasi-majorité des partis politiques, excepté une ou deux formations sont partantes pour ces législatives. C’est un bon signe pour l’avenir d’autant que nous constatons avec satisfaction un changement de discours dans le camp de nombreuses formations politiques, avec notamment moins de violence verbale », a ajouté le SG de l’ANR.

L’autre satisfaction du parti, fondé par Rédha Malek, réside dans l’existence d’une « volonté politique » traduite par le discours du Président de la République en vue de garantir des élections libres et démocratiques ». Sahli citera à ce sujet les nouveaux mécanismes de contrôle et de surveillance des élections à travers notamment l’amendement de loi électorale, consécutivement à la révision de la Constitution. « Je crois que l’Etat a donné assez de garanties pour que tout se déroule dans la transparence la plus totale », a-t-il soutenu.

